Paranaíba

Momentos de terror

Polícia prende criminoso que ameaçou funcionário com faca durante assalto a padaria

Criminoso encapuzado entrou no estabelecimento pelo portão lateral e, ao acessar a área interna, surpreendeu um funcionário

Leonardo Guimarães

Armado com uma faca, ele anunciou o assalto e obrigou a vítima a acompanhá-lo até o local onde havia uma caixa de madeira contendo dinheiro - Foto/Arquivo
Armado com uma faca, ele anunciou o assalto e obrigou a vítima a acompanhá-lo até o local onde havia uma caixa de madeira contendo dinheiro - Foto/Arquivo

Um homem foi preso na madrugada de segunda-feira (22) após confessar a autoria de um roubo a uma padaria localizada na região central da cidade. A prisão foi realizada por policiais militares do 13º Batalhão durante a Operação Boas Festas.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 2h. Segundo apurado, o criminoso, encapuzado, entrou no estabelecimento pelo portão lateral e, ao acessar a área interna, surpreendeu um funcionário. Armado com uma faca, ele anunciou o assalto e obrigou a vítima a acompanhá-lo até o local onde havia uma caixa de madeira contendo dinheiro, que foi subtraída em seguida. Após a ação, o autor fugiu.

Assim que tomaram conhecimento do crime, os policiais iniciaram diligências e analisaram imagens do circuito interno de segurança da padaria, além de colherem informações com funcionários. As características registradas levaram a equipe até o autor do roubo, que foi localizado pouco tempo depois.

Durante a abordagem, o homem demonstrou nervosismo e autorizou a entrada dos policiais em sua residência. No local, os militares encontraram um par de tênis idêntico ao utilizado durante o crime, a caixa de madeira levada da padaria com parte do dinheiro ainda em seu interior, uma quantia em dinheiro escondida dentro de uma máquina de lavar antiga e a faca usada para ameaçar o funcionário, localizada em um armário na cozinha.

Diante das evidências, o homem confessou a prática do crime e recebeu voz de prisão. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e recolher os objetos apreendidos, além do dinheiro recuperado.

O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo uso de arma branca. As imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento foram entregues à autoridade policial e devem integrar o inquérito que apura o caso.

