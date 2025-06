Praça do Carnaíba é reformada e se transforma em complexo esportivo

A Prefeitura Municipal entrega à população, nesta terça-feira, as obras de reforma da Praça do Carnaíba, localizada na Avenida Major Francisco Faustino Dias. Após atrasos na execução da obra, às vésperas do aniversário de 168 anos da cidade, a comunidade recebe a área transformada com investimentos próprios do município.

Serão entregues três novas quadras de areia para a prática de esportes como vôlei, futevôlei e beach tennis. Foram instaladas pequenas arquibancadas para oferecer conforto aos espectadores durante as partidas e eventos esportivos.

A praça recebeu um projeto de paisagismo, com novas áreas verdes e um calçamento renovado, com pistas de caminhada.

“Agora, a Praça do Carnaíba torna-se um complexo esportivo. Temos pista de caminhada e vamos ter pista para fazer ciclismo, com interdição de pista aos sábados e domingos. Temos as arenas de areia, a academia de saúde. Agora, a Praça do Carnaíba não será mais só para shows e carnaval, será um local com atividades multiesportivas”, afirmou o prefeito Maycol Queiroz.