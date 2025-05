Prefeito exonera em massa, suspende gratificações e sinaliza mudança de secretários

O prefeito de Paranaíba Maycol Queiroz deve explicar, nesta segunda-feira (19), as justificativas para a exoneração em massa de servidores, conforme a Portaria nº 707, de 15 de maio de 2025, publicada na edição de sexta-feira (16) do Diário Oficial da Assomasul.

Um anexo com 235 nomes de servidores foi publicado junto à portaria, que ainda revoga as gratificações concedidas aos servidores. A portaria foi assinada pelo prefeito Maycol Queiroz, de acordo com o artigo 38 da Lei Complementar 047, de maio de 2011, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público da administração direta de Paranaíba.

O Art. 38 estabelece que “a destituição de cargo em comissão ou a dispensa da função gratificada dar-se-á a pedido do ocupante ou a juízo da autoridade competente”. Entre os exonerados encontram-se secretários municipais, diretores de departamento, vice-diretor, chefe de setor, chefe de departamento e chefe de divisão, de todas as secretarias municipais.

De acordo com diversas fontes, a decisão da exoneração coletiva não foi avisada com antecedência pelo Executivo e pode significar uma oportunidade para que o prefeito faça alterações no secretariado. O portal RCN 67 enviou, na sexta-feira (17), após a publicação da portaria, pedido de informações sobre o tema para a Secretaria de Administração, Secretaria de Governo e para o setor de Comunicação do município, sem, no entanto, receber respostas.