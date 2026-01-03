Prefeito Maycol Queiroz apresenta balanço das ações em 2025

O prefeito Maycol Queiroz apresentou o balanço das ações de cinco secretarias municipais durante entrevista exclusiva concedida à Rádio Cultura, no último programa Jornal do Povo de 2025. Acompanhado do vice-prefeito José Barbosa Barros, conhecido como Barbosinha, do vereador Andrew Robalinho e da secretária municipal de Cultura, Stella Gonçalves, o chefe do Executivo fez uma retrospectiva das principais iniciativas desenvolvidas ao longo do ano.

Durante a entrevista, o prefeito falou sobre política e afirmou que permanece filiado ao PSDB, juntamente com o deputado federal Dagoberto Nogueira. Maycol também destacou a relação de proximidade com o vice-prefeito Barbosinha, rompendo uma série histórica de desavenças entre ex-prefeitos e seus respectivos vices.

Na área da saúde, o prefeito ressaltou a aquisição de duas ambulâncias, uma do tipo UTI Neonatal e outra do tipo B, além da compra de um mamógrafo. O investimento total no setor alcançou R$ 1,3 milhão. Também foram realizados mutirões que resultaram em 268 consultas oftalmológicas, 230 cirurgias de catarata e 236 procedimentos de limpeza de lentes.

Outro avanço mencionado foi a ampliação do horário de funcionamento das unidades de saúde do município, que passaram a atender até as 20h na última quarta-feira de cada mês, com foco no atendimento a trabalhadoras e trabalhadores.