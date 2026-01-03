Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

BALANÇO DE GESTÃO

Prefeito Maycol Queiroz apresenta balanço das ações em 2025

Retrospectiva de 2025 destaca investimentos em saúde, educação, obras, esportes e meio ambiente durante o último Jornal do Povo do ano.

Roberto Chamorro e Leonardo Guimarães

Ao realizar balanço, prefeito destaca Relação positiva com vice-prefeito Barbosinha.
O prefeito Maycol Queiroz apresentou o balanço das ações de cinco secretarias municipais durante entrevista exclusiva concedida à Rádio Cultura, no último programa Jornal do Povo de 2025. Acompanhado do vice-prefeito José Barbosa Barros, conhecido como Barbosinha, do vereador Andrew Robalinho e da secretária municipal de Cultura, Stella Gonçalves, o chefe do Executivo fez uma retrospectiva das principais iniciativas desenvolvidas ao longo do ano.

Durante a entrevista, o prefeito falou sobre política e afirmou que permanece filiado ao PSDB, juntamente com o deputado federal Dagoberto Nogueira. Maycol também destacou a relação de proximidade com o vice-prefeito Barbosinha, rompendo uma série histórica de desavenças entre ex-prefeitos e seus respectivos vices.

Na área da saúde, o prefeito ressaltou a aquisição de duas ambulâncias, uma do tipo UTI Neonatal e outra do tipo B, além da compra de um mamógrafo. O investimento total no setor alcançou R$ 1,3 milhão. Também foram realizados mutirões que resultaram em 268 consultas oftalmológicas, 230 cirurgias de catarata e 236 procedimentos de limpeza de lentes.

Outro avanço mencionado foi a ampliação do horário de funcionamento das unidades de saúde do município, que passaram a atender até as 20h na última quarta-feira de cada mês, com foco no atendimento a trabalhadoras e trabalhadores.

No setor da educação, o prefeito elencou conquistas pedagógicas, como o primeiro lugar no Estado com o programa Agrinho, o aumento da proficiência dos alunos do segundo ano e a formação continuada de professores, com temas específicos de cada disciplina. Também foram destacados o projeto de recomposição da aprendizagem e a qualidade da merenda escolar servida a mais de cinco mil alunos.

Em relação às obras e ao urbanismo, os principais destaques incluem a execução de 300 mil metros quadrados de recapeamento asfáltico, ao custo total de R$ 18 milhões, com recursos garantidos pelo governo estadual. O balanço contempla ainda a revitalização e construção de praças, a pintura e sinalização de trânsito, além da entrega de 40 lotes urbanizados no Residencial Costa Leste.

O prefeito mencionou, ainda, a realização de reformas em 28 pontes de madeira localizadas na área rural do município, reforçando o compromisso da gestão com a melhoria da infraestrutura urbana e rural.

Entre as obras em execução, o chefe do Executivo citou a continuidade do canal do córrego Fazendinha, a construção da praça do Jardim Karina, do ginásio da Iacal e da praça da Feira, além da reforma da Rodoviária, da drenagem e pavimentação da rua Laurentino do Amaral, na avenida Augusto Corrêa da Costa, da rotatória da praça do Carnaíba, da construção da Secretaria Municipal de Saúde e da edificação de 60 casas populares.

