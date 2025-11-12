Prefeito Maycol Queiroz contesta cobrança de R$ 2 milhões feita pela Santa Casa

Uma suposta dívida de R$ 2 milhões da Prefeitura Municipal com a Santa Casa de Misericórdia está sendo cobrada judicialmente. A informação foi divulgada nesta terça-feira (11) pelo prefeito Maycol Queiroz, em transmissão pelas redes sociais, ao lado do procurador-geral do município, Marcelo Faccin, e de secretários municipais.
Segundo o prefeito, o processo foi movido pela direção do hospital, mas a administração não encontrou documentos que comprovem a existência do débito.
“Eles dizem que o mandato do Ronaldo não passou dois milhões, mas não tem documentação nenhuma”, afirmou Queiroz.
Durante a transmissão, o prefeito criticou a direção da Santa Casa por, segundo ele, descumprir um acordo feito anteriormente para evitar a judicialização do caso.
Maycol destacou ainda que a Prefeitura repassa mensalmente cerca de R$ 2,3 milhões à instituição, valor destinado à manutenção de parte dos serviços hospitalares. Ele explicou que o pronto-socorro é administrado pela própria Santa Casa, cabendo ao município apenas a compra dos serviços prestados.
Na ocasião, o prefeito também fez defesa de profissionais de saúde locais, que, segundo ele, estariam sendo substituídos por trabalhadores de outras cidades.
A Santa Casa ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto.