Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

POLÍTICA EM MATO GROSSO DO SUL

Prefeito Maycol Queiroz se filia ao PL junto com Reinaldo Azambuja

Com a adesão de 18 prefeitos tucanos, o PL fortalece sua base no Estado e passa a contar com 23 gestores municipais.

Roberto Chamorro

Maycol Queiroz assina filiação ao PL, acompanhando Reinaldo Azambuja
Maycol Queiroz assina filiação ao PL, acompanhando Reinaldo Azambuja

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, será um dos 18 prefeitos do PSDB que assinarão a ficha de filiação ao Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia foi remarcada para o dia 21 de setembro, na sede de campo da Associação Nipo-Brasileira, em Campo Grande.

O diretório nacional do PL, presidido por Valdemar da Costa Neto, adiou a filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja, inicialmente prevista para 12 de setembro — mesma data em que o Supremo Tribunal Federal (STF) deve concluir o julgamento do ex-presidente Bolsonaro.

Notícias Relacionadas

“O Diretório Nacional do Partido Liberal, por meio do Ofício nº 03/2025, assinado pelo presidente Valdemar Costa Neto, comunica que, em virtude do julgamento do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, remarcou o evento de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja e demais lideranças para o dia 21 de setembro de 2025”, informou o presidente estadual do PL, Tenente Portela.

Com Reinaldo no comando, o PL passa a contar com 18 novos prefeitos, totalizando 23, somados aos cinco eleitos pela legenda no ano passado. Entre os novos filiados estão o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli; de Ivinhema, Juliano Ferro; de Bonito, Josmail Rodrigues; de Mundo Novo, Rosária de Fátima; de Jardim, Guga; de Anastácio, Cido; de Caracol, Neco Pagliosa; de Novo Horizonte do Sul, Guga; e de Paranaíba, Maycol Queiroz.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos