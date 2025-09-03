Prefeito Maycol Queiroz se filia ao PL junto com Reinaldo Azambuja

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, será um dos 18 prefeitos do PSDB que assinarão a ficha de filiação ao Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia foi remarcada para o dia 21 de setembro, na sede de campo da Associação Nipo-Brasileira, em Campo Grande.
O diretório nacional do PL, presidido por Valdemar da Costa Neto, adiou a filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja, inicialmente prevista para 12 de setembro — mesma data em que o Supremo Tribunal Federal (STF) deve concluir o julgamento do ex-presidente Bolsonaro.
“O Diretório Nacional do Partido Liberal, por meio do Ofício nº 03/2025, assinado pelo presidente Valdemar Costa Neto, comunica que, em virtude do julgamento do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, remarcou o evento de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja e demais lideranças para o dia 21 de setembro de 2025”, informou o presidente estadual do PL, Tenente Portela.
Com Reinaldo no comando, o PL passa a contar com 18 novos prefeitos, totalizando 23, somados aos cinco eleitos pela legenda no ano passado. Entre os novos filiados estão o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli; de Ivinhema, Juliano Ferro; de Bonito, Josmail Rodrigues; de Mundo Novo, Rosária de Fátima; de Jardim, Guga; de Anastácio, Cido; de Caracol, Neco Pagliosa; de Novo Horizonte do Sul, Guga; e de Paranaíba, Maycol Queiroz.