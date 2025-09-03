Prefeito Maycol Queiroz se filia ao PL junto com Reinaldo Azambuja

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, será um dos 18 prefeitos do PSDB que assinarão a ficha de filiação ao Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia foi remarcada para o dia 21 de setembro, na sede de campo da Associação Nipo-Brasileira, em Campo Grande.

O diretório nacional do PL, presidido por Valdemar da Costa Neto, adiou a filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja, inicialmente prevista para 12 de setembro — mesma data em que o Supremo Tribunal Federal (STF) deve concluir o julgamento do ex-presidente Bolsonaro.