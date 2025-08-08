Veículos de Comunicação
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Prefeito promove mudanças no secretariado de Paranaíba

Diário Oficial publica nomeações e exonerações em secretarias estratégicas, como Educação e Obras

Roberto Chamorro

Mudanças no primeiro escalão: Ex-secretários retomam funções.

O Diário Oficial da Assomasul publicou hoje (08), as portarias que oficializam alterações no primeiro escalão da Prefeitura de Paranaíba. A Secretaria Municipal de Educação, que vinha sendo ocupada interinamente pelo vice-prefeito José Barbosa Barros, passará a ser comandada por Tanandra Leal. Com essa definição, a ex-secretária Jane de Paula permanece na chefia de gabinete do Executivo.

Também houve mudanças na Secretaria de Obras, Serviços e Transportes. O Diário Oficial trouxe a exoneração, a pedido, do secretário Neusvar Chaves, que retorna ao Departamento de Engenharia. Em seu lugar, reassume o cargo o ex-secretário Longuinho Alves Ferreira.

