Prefeito promove mudanças no secretariado de Paranaíba

O Diário Oficial da Assomasul publicou hoje (08), as portarias que oficializam alterações no primeiro escalão da Prefeitura de Paranaíba. A Secretaria Municipal de Educação, que vinha sendo ocupada interinamente pelo vice-prefeito José Barbosa Barros, passará a ser comandada por Tanandra Leal. Com essa definição, a ex-secretária Jane de Paula permanece na chefia de gabinete do Executivo.
Também houve mudanças na Secretaria de Obras, Serviços e Transportes. O Diário Oficial trouxe a exoneração, a pedido, do secretário Neusvar Chaves, que retorna ao Departamento de Engenharia. Em seu lugar, reassume o cargo o ex-secretário Longuinho Alves Ferreira.