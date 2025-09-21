Prefeitos da Costa Leste prestigiam filiação de Azambuja ao PL

O ex-governador Reinaldo Azambuja oficializou hoje sua filiação ao PL, em um evento que reuniu mais de 5 mil pessoas em Campo Grande. Após permanecer 30 anos no PSDB, Azambuja busca unir a direita sul-mato-grossense contra a eventual reeleição do presidente Lula, posicionando-se como pré-candidato ao Senado pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A solenidade contou com a presença de lideranças nacionais, como Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL; Rogério Marinho, senador e secretário-geral do partido; e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello.
Também participaram o governador Eduardo Riedel (PP), a senadora Tereza Cristina (PP), o senador Nelsinho Trad (PSD), além de deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores, o ex-governador André Puccinelli e o presidente regional do MDB, Waldemir Moka.
A entrada de Azambuja no PL marca uma estratégia de união: a formação de um arco político de centro-direita, envolvendo partidos como PP, União Brasil, Republicanos, Podemos, PSD e MDB. Para ele, esse agrupamento é fundamental para enfrentar o cenário político de 2026.
Em suas redes sociais, Azambuja destacou que as filiações ao PL têm como objetivo “unir, crescer e multiplicar, aumentando a força política da direita. E vamos fazer o que sabemos: preparar o partido para ganhar eleições. Entramos pela porta da frente, para somar e multiplicar. Direita e centro unidos para barrar a reeleição de Lula 4”, afirmou.
Entre os prefeitos que seguirão Azambuja estão: Odilon Ribeiro (Aquidauana), Marcos Calderan (Maracaju), Henrique Ezoe (Rio Negro), Thalles Tomazelli (Itaquiraí), Juliano Ferro (Ivinhema), Josmail Rodrigues (Bonito), Rosária de Fátima (Mundo Novo), Juliano Guga Miranda, o Guga (Jardim), Manoel Aparecido, o Cido (Anastácio), Neco Pagliosa (Caracol), Aldenir Barbosa, também chamado de Guga (Novo Horizonte do Sul), Weliton Guimarães (Alcinópolis), Wagner Ponsiano (Fátima do Sul), Cláudio Ferreira (Jaraguari), Ivan da Cruz Pereira, o Ivan Xixi (Paraíso das Águas), Arino Jorge (Rochedo), Erlon Fernando (Sete Quedas), Rogério Torqueti (Tacuru) e Clóvis Leandro Ferreira Crivelli, o Clóvis do Banco (Taquarussu).
Da Costa Leste, quatro prefeitos participaram do evento: Antônio Ângelo, o Toninho da Cofape (Inocência); José Natan (Aparecida do Taboado); Rodrigo Freitas (Cassilândia); e Maycol Queiroz (Paranaíba). Eles se juntaram a outros 19 prefeitos vindos do PSDB.
O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz — que inicialmente estava cotado para ingressar no PL — compareceu à festa acompanhado do vice-prefeito, José Barbosa (Barbosinha), e dos secretários municipais Adailda Lopes, Juninho do Kézio e Jane de Paula. Ele não assinou a ficha de filiação, mas afirmou em suas redes sociais estar à disposição de seu líder maior, Reinaldo Azambuja.
A presidente da Câmara de Paranaíba, vereadora Wanice Luciana de Oliveira (Republicanos), também esteve presente, assim como representantes do PL municipal. Marcaram presença os vereadores Fabiano Agi, Sindoley Morais e Maurício Bugrãp, o presidente municipal do partido, Samuel Alonso, o ex-vereador Robson Rezende e candidatos a vereador na última eleição.