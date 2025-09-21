Prefeitos da Costa Leste prestigiam filiação de Azambuja ao PL

O ex-governador Reinaldo Azambuja oficializou hoje sua filiação ao PL, em um evento que reuniu mais de 5 mil pessoas em Campo Grande. Após permanecer 30 anos no PSDB, Azambuja busca unir a direita sul-mato-grossense contra a eventual reeleição do presidente Lula, posicionando-se como pré-candidato ao Senado pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A solenidade contou com a presença de lideranças nacionais, como Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL; Rogério Marinho, senador e secretário-geral do partido; e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello.

Também participaram o governador Eduardo Riedel (PP), a senadora Tereza Cristina (PP), o senador Nelsinho Trad (PSD), além de deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores, o ex-governador André Puccinelli e o presidente regional do MDB, Waldemir Moka.

A entrada de Azambuja no PL marca uma estratégia de união: a formação de um arco político de centro-direita, envolvendo partidos como PP, União Brasil, Republicanos, Podemos, PSD e MDB. Para ele, esse agrupamento é fundamental para enfrentar o cenário político de 2026.

Em suas redes sociais, Azambuja destacou que as filiações ao PL têm como objetivo “unir, crescer e multiplicar, aumentando a força política da direita. E vamos fazer o que sabemos: preparar o partido para ganhar eleições. Entramos pela porta da frente, para somar e multiplicar. Direita e centro unidos para barrar a reeleição de Lula 4”, afirmou.