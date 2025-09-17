Prefeitura abre leilão para permissão de uso de área pública para atividades comerciais

A Prefeitura de Paranaíba municipal anunciou a realização de um leilão com o objetivo de conceder permissão de uso de áreas públicas destinadas à exploração de atividade comercial. De acordo com o edital divulgado na plataforma BLL Compras, são nove lotes disponíveis.

As áreas estão situadas no centro da cidade, bem como em praças públicas, oferecendo oportunidades para estabelecimentos comerciais em locais de grande fluxo. O processo seletivo por meio de leilão visa atender demandas de empreendedorismo local e dinamizar a economia da região central.

Segundo o edital, os interessados devem atender aos requisitos estabelecidos, além de apresentar propostas conforme as regras vigentes. O município ressalta a importância de a concorrência ocorrer de forma transparente, com etapas bem definidas e critérios de habilitação e classificação.

Detalhes do edital:

Número de lotes: 9

Localização: centro da cidade e praças públicas

Plataforma de divulgação: BLL Compras

Objetivo: permissão de uso de área pública para atividades comerciais

Interessados devem acompanhar prazos, documentação necessária e critérios de avaliação diretamente na publicação oficial do edital. A prefeitura não informou, no comunicado inicial, qual será o cronograma exato das etapas do leilão nem o valor mínimo de lance.

Em entrevista ao repórter Luciano Oliveira, da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, a Secretária de Administração Adailda Lopes falou sobre o assunto. Ouça: