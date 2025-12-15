Prefeitura de Paranaíba firma contrato para construção de duas pontes de concreto

A Prefeitura de Paranaíba firmou contrato para a construção de duas pontes de concreto no município. O Extrato do Contrato nº 139/2025 foi publicado na última quinta-feira, dia 11, no Diário Oficial da Assomasul, confirmando a empresa Obras e Serviços Fator S.A. como vencedora da licitação.

O investimento total é de R$ 1.094.168,25, com recursos destinados ao fortalecimento da infraestrutura rural e à melhoria da mobilidade nas regiões atendidas. A empresa será responsável pela execução da ponte de concreto sobre o Córrego Ariranha, correspondente ao primeiro lote da obra.