Prefeitura de Paranaíba firma contrato para construção de duas pontes de concreto

Paranaíba

: Investimento superior a R$ 1 milhão prevê obras sobre o Córrego Ariranha e o Rio Barreiro, com recursos da Sudeco.

Roberto Chamorro

Pontes de madeira serão substituídas. As novas pontes de concreto devem melhorar o acesso, a segurança no tráfego e o escoamento da produção rural no município.
A Prefeitura de Paranaíba firmou contrato para a construção de duas pontes de concreto no município. O Extrato do Contrato nº 139/2025 foi publicado na última quinta-feira, dia 11, no Diário Oficial da Assomasul, confirmando a empresa Obras e Serviços Fator S.A. como vencedora da licitação.

O investimento total é de R$ 1.094.168,25, com recursos destinados ao fortalecimento da infraestrutura rural e à melhoria da mobilidade nas regiões atendidas. A empresa será responsável pela execução da ponte de concreto sobre o Córrego Ariranha, correspondente ao primeiro lote da obra.

O contrato também contempla a construção de outra ponte de concreto sobre o Rio Barreiro, na região da Cabeceira da Vila, referente ao segundo lote. As obras contarão com recursos da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a Sudeco, órgão que tem ampliado sua atuação em projetos estruturantes na região.

As novas estruturas devem melhorar o acesso de moradores e produtores rurais, além de facilitar o escoamento da produção agrícola, garantindo mais segurança e estabilidade ao tráfego local.

