Prefeitura e Santa Casa de Paranaíba divergem sobre suposta dívida de R$ 2 milhões

Uma suposta dívida de R$ 2 milhões da Prefeitura de Paranaíba com a Santa Casa de Misericórdia passou a ser discutida na Justiça. A informação foi divulgada pelo prefeito Maycol Queiroz, em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (11), ao lado do procurador-geral do município Marcelo Facin e de secretários municipais.

Segundo o prefeito, o processo foi movido pela direção do hospital, mas não há documentos que comprovem o débito. “Eles dizem que o mandato do Ronaldo não passou dois milhões, mas não tem documentação nenhuma”, afirmou Queiroz.

Durante a transmissão, o prefeito também criticou a direção da Santa Casa por, segundo ele, descumprir um acordo anterior que teria evitado o processo judicial.

Maycol destacou ainda que a Prefeitura repassa mensalmente cerca de R$ 2,3 milhões à instituição hospitalar, valor destinado à manutenção dos serviços. Ele ressaltou que o pronto-socorro é administrado pela própria Santa Casa, cabendo ao município apenas a compra dos serviços hospitalares.

O prefeito também fez defesa de profissionais de saúde locais, afirmando que alguns estariam sendo substituídos por trabalhadores de outras cidades.

POSIÇÃO DA SANTA CASA

Em nota oficial divulgada à imprensa, a Santa Casa afirmou que ingressou com ação judicial “para garantir o recebimento de valores que permanecem retidos pela Prefeitura, apesar de reiteradas tentativas administrativas de solução”.