Prefeitura entrega estrutura e licita equipamentos para UTR

O município de Paranaíba concluiu a obra física da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTR) dentro do prazo estabelecido com o Ministério Público Estadual (MPMS) e avança agora para a etapa de licitação dos equipamentos que serão utilizados na triagem de materiais recicláveis. A promotora de Justiça do Meio Ambiente, dra. Juliana Nonato, visitou o local na segunda-feira (14), acompanhada do prefeito Maycol Queiroz e do secretário municipal de Meio Ambiente, José Carlos Grande.

Localizada ao lado do aterro sanitário, a obra da UTR foi uma das exigências do MPMS para permitir à prefeitura retomar os gastos com publicidade institucional e a realização de eventos festivos, suspensos judicialmente desde abril. O acordo, homologado pela Justiça, estabelecia prazo de 90 dias para a entrega da obra — condição que foi integralmente cumprida.

Segundo o prefeito, a construção foi realizada com recursos próprios do município, em um investimento de aproximadamente R$ 500 mil. Em vídeo publicado nas redes sociais, Maycol apresentou o novo espaço, já finalizado com contrapiso, pintura, telhas laterais, fiação elétrica, cozinha e banheiros.