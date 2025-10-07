Prefeitura promove programação especial em comemoração ao Dia das Crianças

A Prefeitura de Paranaíba, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social, Esporte e Lazer, Educação, Cultura, Turismo e com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, realizará no próximo domingo, 12 de outubro, uma programação especial em celebração ao Dia das Crianças.

As atividades terão início às 15h, no Centro de Eventos Carnaíba, e contarão com uma série de atrações gratuitas voltadas ao público infantil. Estão previstas apresentações de personagens populares do universo infantil, como Bob Esponja, Emília, Moana, Stitch e Teddy, o Polvo, além de uma apresentação de balé. Também serão disponibilizados brinquedos infláveis e haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um momento de lazer, cultura e integração às crianças do município, promovendo o fortalecimento de vínculos sociais e familiares por meio do acesso a atividades recreativas e culturais.

A administração municipal reforça o convite às famílias paranaibenses para que participem do evento e celebrem, junto com as crianças, essa data tão significativa.

A secretária de Cultura do município, Stella Gonsalves, falou sobre o evento à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz. Ouça: