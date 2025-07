Prefeitura suspende pagamento de aluguel do Balneário Municipal após denúncia no TCE

O prefeito de Paranaíba Maycol Henrique Queiroz determinou a suspensão do pagamento de locação do imóvel destinado ao funcionamento do Balneário Municipal. Ele acatou a decisão do TCE/MS que determinou a suspensão imediata dos pagamentos dos aluguéis, após denuncia apresentada pelo vereador Mauricio Bugrão (PL).

A decisão do município suspendendo o pagamento do aluguel mensal de R$ 20 mil foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da Assomasul. “ Comunicamos que está suspenso quaisquer pagamentos decorrentes do Contrato Administrativo n° 206/2023 e do Termo Aditivo n° 01/2025, conforme decisão liminar do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Cumpra-se a decisão liminar”, estampa o comunicado.

O prefeito municipal, através de sua rede social, já informava, na tarde de ontem (10), que vai respeitar a decisão do Tribunal de Contas do Estado e suspender o pagamento de aluguel ao proprietário da área onde estava funcionando o Balneário Municipal.

Ele reuniu em seu gabinete, grupo de pessoas, usuárias do local às margens do rio Paranaíba e lamentou a iniciativa do vereador Mauricio Bugrão. “Tristeza, tristeza! É isso que tenho a dizer sobre o povo não poder ter mais acesso ao rio Paranaíba”, comentou o prefeito em sua rede social.

Representantes do setor de pesca esportiva manifestaram dúvidas com relação a realização de evento programado para o mês de setembro, quando estão previstas a presença de 300 embarcações no 10º torneio de Pesca promovida pela Apepar- Associação de Pesca Esportiva de Paranaíba .

Uma senhora , frequentadora do local , disse que era uma alegria para a família ir ao Balneário , sem pagar para entrar. Maycol esclareceu que o valor definido para o aluguel mensal de R$ 19 mil passou por uma perícia, com laudo de avaliação. “Aqui não tem picaretagem”, afirmou o prefeito.

Ele rebateu versão apresentada de que o local poderia ter arraias e de que as piscinas não estão funcionando. “Nunca houve reclamação de usuários, por conta das piscinas, porque a população prefere às margens do rio”, observou o prefeito.

O proprietário do local, Dr. João Carlos garantiu que o local funciona como Parque Aquatico desde 1998 e nunca ao longo desse tempo, foi registrado caso de ataque de arraia no local.