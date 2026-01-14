Presidente da Câmara participa de reunião técnica sobre enfrentamento à violência em Paranaíba

A presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, vereadora Wanice Luciana de Oliveira, representou o Poder Legislativo Municipal em reunião técnica com o Instituto Ideias, organização parceira da empresa Arauco, no contexto do Projeto Sucuriú. A iniciativa é voltada à condução do diagnóstico social para o enfrentamento da Violência Baseada em Gênero, com foco no gênero feminino e na população LGBTQIAP+, além da Violência contra Crianças e Adolescentes.

A pauta é acompanhada e defendida de forma permanente pela vereadora no exercício do mandato. O encontro faz parte da etapa de mapeamento da rede de proteção e atendimento, com foco na compreensão dos fluxos existentes, dos principais desafios enfrentados e das capacidades já instaladas no território. A iniciativa busca fortalecer a articulação entre os diversos órgãos e instituições que atuam na prevenção, acolhimento e encaminhamento de situações de violência.

Durante a reunião, foram apresentadas demandas que irão subsidiar a construção do diagnóstico social do projeto, permitindo uma análise aprofundada da realidade local e contribuindo para a elaboração de estratégias integradas e mais eficazes de enfrentamento às diferentes formas de violência.