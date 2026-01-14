Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

POLÍTICAS PÚBLICAS

Presidente da Câmara participa de reunião técnica sobre enfrentamento à violência em Paranaíba

Encontro integra o Projeto Sucuriú e visa construir diagnóstico social para fortalecer a rede de proteção no município

Roberto Chamorro

Reunião técnica reuniu representantes de diversos órgãos para fortalecer a rede de proteção e enfrentamento à violência em Paranaíba
A presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, vereadora Wanice Luciana de Oliveira, representou o Poder Legislativo Municipal em reunião técnica com o Instituto Ideias, organização parceira da empresa Arauco, no contexto do Projeto Sucuriú. A iniciativa é voltada à condução do diagnóstico social para o enfrentamento da Violência Baseada em Gênero, com foco no gênero feminino e na população LGBTQIAP+, além da Violência contra Crianças e Adolescentes.

A pauta é acompanhada e defendida de forma permanente pela vereadora no exercício do mandato. O encontro faz parte da etapa de mapeamento da rede de proteção e atendimento, com foco na compreensão dos fluxos existentes, dos principais desafios enfrentados e das capacidades já instaladas no território. A iniciativa busca fortalecer a articulação entre os diversos órgãos e instituições que atuam na prevenção, acolhimento e encaminhamento de situações de violência.

Durante a reunião, foram apresentadas demandas que irão subsidiar a construção do diagnóstico social do projeto, permitindo uma análise aprofundada da realidade local e contribuindo para a elaboração de estratégias integradas e mais eficazes de enfrentamento às diferentes formas de violência.

Participaram do encontro representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Assistência Social, Conselho Tutelar, Conselho de Cidadania e Segurança, Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), Secretaria Municipal de Educação e Polícia Militar Rodoviária Estadual, reforçando o caráter interinstitucional da ação. Também esteve presente a assistente social Mariana Leal, responsável pela Vigilância Socioassistencial e pela Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Ao representar a Câmara Municipal, a vereadora Wanice Luciana destacou a importância do envolvimento do Poder Legislativo no fortalecimento das políticas públicas. “O enfrentamento à violência exige união de esforços, diálogo permanente e responsabilidade institucional. A Câmara está à disposição para contribuir com ações que garantam proteção, dignidade e direitos às pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

