PRF apreende quase 150 kg de skunk, arma e munições na divisa entre MS e SP

uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de grande porte, no fim de semana, durante fiscalização de rotina no posto fiscal Itamarati, localizado na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Os policiais deram ordem de parada a um veículo locado da marca Renault, conduzido por um homem de 31 anos. Durante a abordagem, os agentes sentiram forte odor de maconha ao abrir o porta-malas, onde foram visualizadas sete caixas contendo skunk — droga conhecida como “super maconha”.

No interior do veículo, próximo ao motorista, também foi localizada uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, além de munições do mesmo calibre. Questionado, o condutor informou que teria buscado a droga em Cuiabá (MT) e que receberia R$ 40 mil para transportá-la até uma comunidade no município de Mesquita (RJ). Em relação à arma, ele afirmou que seria de uso pessoal.

Ao todo, foram apreendidos 149,45 quilos de skunk, uma pistola calibre 9mm e 52 munições. O homem foi preso em flagrante e a ocorrência encaminhada à Polícia Judiciária.