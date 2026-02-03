PRF apreende quase 150 kg de skunk, arma e munições na divisa entre MS e SP

uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de grande porte, no fim de semana, durante fiscalização de rotina no posto fiscal Itamarati, localizado na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo.
Os policiais deram ordem de parada a um veículo locado da marca Renault, conduzido por um homem de 31 anos. Durante a abordagem, os agentes sentiram forte odor de maconha ao abrir o porta-malas, onde foram visualizadas sete caixas contendo skunk — droga conhecida como “super maconha”.
No interior do veículo, próximo ao motorista, também foi localizada uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, além de munições do mesmo calibre. Questionado, o condutor informou que teria buscado a droga em Cuiabá (MT) e que receberia R$ 40 mil para transportá-la até uma comunidade no município de Mesquita (RJ). Em relação à arma, ele afirmou que seria de uso pessoal.
Ao todo, foram apreendidos 149,45 quilos de skunk, uma pistola calibre 9mm e 52 munições. O homem foi preso em flagrante e a ocorrência encaminhada à Polícia Judiciária.
O skunk é uma variação da maconha com alto teor de THC, principal substância psicoativa da droga. Conhecida popularmente como “super maconha”, ela é produzida a partir de técnicas de cultivo que potencializam seus efeitos, tornando-a muito mais potente do que a maconha comum.
De acordo com especialistas, enquanto a maconha tradicional apresenta, em média, entre 2% e 8% de THC, o skunk pode ultrapassar 20%, o que aumenta significativamente os riscos à saúde. O uso da droga pode causar dependência química mais rápida, além de efeitos como ansiedade intensa, surtos psicóticos, alucinações, taquicardia e prejuízos cognitivos.
Por ser mais concentrado, o skunk também possui alto valor no mercado ilegal, o que explica seu frequente transporte interestadual por organizações criminosas. No Brasil, a substância é enquadrada como entorpecente ilícito, sendo o tráfico considerado crime hediondo, com penas mais severas previstas em lei.