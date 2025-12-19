Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

Polícia Rodoviária Federal

PRF inicia Operação Rodovida e reforça fiscalização nas rodovias

A operação ocorre em períodos de maior movimento nas rodovias federais e envolve atividades educativas, fiscalização de infrações e combate a práticas de risco

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Inspetor Ubeda nos estúdios da Rádio Cultura FM Paranaíba - Foto/Cultura FM
Inspetor Ubeda nos estúdios da Rádio Cultura FM Paranaíba - Foto/Cultura FM

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta semana, a Operação Rodovida, que tem como objetivo intensificar a fiscalização e promover ações de conscientização sobre a importância do respeito às normas de trânsito em vias urbanas e rurais em todo o país.

Em Paranaíba, a unidade operacional da PRF reforçou as ações de prevenção de sinistros de trânsito e ampliou a fiscalização ao longo da BR-158. A iniciativa busca reduzir o número de acidentes, especialmente em trechos com maior fluxo de veículos, além de orientar motoristas, passageiros e pedestres sobre comportamentos seguros no trânsito.

A Operação Rodovida ocorre em períodos de maior movimento nas rodovias federais e envolve atividades educativas, fiscalização de infrações e combate a práticas de risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e condução sob efeito de álcool.

Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba, o inspetor Cláudio Luiz Ubeda Júnior comentou o assunto. Assista:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos