PRF inicia Operação Rodovida e reforça fiscalização nas rodovias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta semana, a Operação Rodovida, que tem como objetivo intensificar a fiscalização e promover ações de conscientização sobre a importância do respeito às normas de trânsito em vias urbanas e rurais em todo o país.

Em Paranaíba, a unidade operacional da PRF reforçou as ações de prevenção de sinistros de trânsito e ampliou a fiscalização ao longo da BR-158. A iniciativa busca reduzir o número de acidentes, especialmente em trechos com maior fluxo de veículos, além de orientar motoristas, passageiros e pedestres sobre comportamentos seguros no trânsito.

A Operação Rodovida ocorre em períodos de maior movimento nas rodovias federais e envolve atividades educativas, fiscalização de infrações e combate a práticas de risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e condução sob efeito de álcool.

Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba, o inspetor Cláudio Luiz Ubeda Júnior comentou o assunto. Assista: