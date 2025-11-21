Programação natalina terá três dias de festa e grande show de Guilherme & Santiago em Paranaíba

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está preparando uma semana especial de festividades para celebrar o Natal 2025. A programação, com três dias de atrações na Praça da República, já começa a ganhar forma com a montagem da ornamentação natalina.

As atividades terão início no dia 17 de dezembro, com apresentações dos alunos do projeto Arte Ressignificando a Vida, incluindo recitais de flauta, violão e números de balé. A noite também marca a estreia do novo uniforme e dos novos equipamentos da Banda Marcial Claudia Robalinho.

No dia 18, o público poderá acompanhar a Cantata de Natal com 150 crianças do projeto AABB Comunidade, que prometem emocionar com repertório especialmente preparado para a data.