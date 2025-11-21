Programação natalina terá três dias de festa e grande show de Guilherme & Santiago em Paranaíba

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está preparando uma semana especial de festividades para celebrar o Natal 2025. A programação, com três dias de atrações na Praça da República, já começa a ganhar forma com a montagem da ornamentação natalina.
As atividades terão início no dia 17 de dezembro, com apresentações dos alunos do projeto Arte Ressignificando a Vida, incluindo recitais de flauta, violão e números de balé. A noite também marca a estreia do novo uniforme e dos novos equipamentos da Banda Marcial Claudia Robalinho.
No dia 18, o público poderá acompanhar a Cantata de Natal com 150 crianças do projeto AABB Comunidade, que prometem emocionar com repertório especialmente preparado para a data.
O grande destaque da programação será no dia 19 de dezembro, com o show gratuito da dupla Guilherme & Santiago, um dos nomes mais consolidados da música sertaneja brasileira. No palco, os irmãos goianos — que acabam de lançar o clipe Butequeiros Raiz — devem apresentar um repertório repleto de sucessos que marcaram época, como “Azul”, “E daí?”, “Eu e Você, Sempre”, “Quando Bebe” e “Para Não Lembrar de Mim”, esta última, gravada em parceria com Zezé Di Camargo & Luciano.
A secretária municipal de Cultura, Stela Gonsalves, acompanhou o início da instalação da estrutura na Praça da República e destacou o carinho dedicado ao evento.
“Estamos chegando à época mais mágica do ano. Para muitos, é o período mais especial. Estamos preparando uma festa grandiosa e acolhedora para toda a população de Paranaíba, do jeito que ela merece”, afirmou.