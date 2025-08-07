Veículos de Comunicação
AGOSTO LILÁS

Psicóloga fala sobre evento do Centro de Referência de Atendimento à Mulher

Auditório da UEMS receberá palestrantes levados pelo CRAM, em ação da campanha Agosto Lilás

Leonardo Guimarães

Elaine Queiroz, psicóloga do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Paranaíba - Foto/Rede Social
Elaine Queiroz, psicóloga do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Paranaíba - Foto/Rede Social

A Psicóloga do CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), Elaine Queiroz, comentou sobre o evento que será realizado na sexta-feira (9), no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em alusão ao Agosto Lilás – campanha de combate à violência contra a mulher. A oficina visa formação de pessoas que, direta ou indiretamente, fazem parte da rede de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher.

A ação, que acontecerá das 7h às 17h, contará com a presença da subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul, Manuela Nicodemos. Manuela é diretamente ligada à Secretaria de Estado e Cidadania.

Ouça o que disse psicóloga à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz.

