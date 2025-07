Raimundos agita abertura das comemorações de 168 anos

Ao final, muitos entraram na tradicional “roda” ou “mosh”, círculo que se forma no meio da plateia, onde as pessoas se movem e se chocam em momentos mais intensos da música, interagindo de maneira brusca, mas geralmente dentro de um código de conduta não violento.

O prefeito Maycol Queiroz animou a galera, dançando e cantando durante todo o show. Na pista, pessoas de todas as idades dançaram ao som dos principais sucessos da maior banda de rock do país.

A baixa temperatura não impediu que grande número de pessoas assistisse ao show da banda de rock, famosa por suas letras irreverentes. A participação do público surpreendeu Digão, guitarrista e vocalista da banda, que manifestou sua gratidão pela recepção em Paranaíba.

A banda brasiliense Raimundos apresentou-se ontem, pela primeira vez, em Paranaíba, abrindo a grade de shows gratuitos comemorativos aos 168 anos do município. Comemorando três décadas de existência, a banda apresentou repertório preparado para os shows programados para a turnê 2025 “30 anos sem sair de cima”.

Vereador aciona MP e TCE contra locação do Parque Aquático

A primeira noite de shows na Praça do Carnaíba começou com o 2º Rodeio dos Amigos, promovido pelo grupo Os Arrojados.

A arquibancada instalada pela Prefeitura Municipal ficou completamente lotada, além de grande número de pessoas que circulavam pelo local, assistindo, pelos telões, às montarias em touros das boiadas selecionadas pertencentes a companhias de rodeio de renome, como a de Neto Araketu.

A praça de alimentação espalhada pelo local ofereceu opções de comida e bebida para os frequentadores. Um forte esquema de segurança envolveu efetivo da Polícia Militar e brigadistas privados, que promoveram revistas em todas as pessoas que adentraram ao recinto.

Nesta quinta-feira, véspera de feriado, o show com a cantora Ana Castela começa mais cedo, em função do público infantil. A programação prevê que o Rodeio dos Amigos comece às 19h30 e vá até 21h30. O show com Ana Castela começa às 22h e será assistido pelo governador Eduardo Riedel e membros da comitiva que visitam a cidade, que comemora, amanhã, 168 anos de emancipação político-administrativa.