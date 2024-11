Residência é arrombada e furtada em Paranaíba

NOVAS VAGAS Paranaíba registra saldo positivo de empregos em setembro

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Paranaíba obteve um saldo positivo de 101 novos postos de trabalho em setembro de 2024. Foram 626 admissões e 525 desligamentos no período. O setor de serviços foi o que mais contribuiu para esse crescimento, com 53 novas vagas, seguidas pela indústria, com 24; comércio […]