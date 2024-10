Residência é furtada enquanto proprietário viajava no Jardim América

Grupo de Gestantes recebe orientações de primeiros socorros

Gestantes atendidas pelo CRAS CRAS Maria Félix da Silva receberam orientações de primeiros socorros em parceria com o Corpo de Bombeiros. O evento teve como objetivo capacitar as futuras mães sobre cuidados essenciais com os bebês, abordando situações comuns que podem ocorrer no dia a dia e a importância de uma rápida e adequada resposta […]