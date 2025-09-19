Residencial Costa Leste aproxima 40 famílias do sonho da casa própria em Paranaíba

O sonho da casa própria está mais próximo para 40 famílias de Paranaíba. Em julho de 2024, elas foram contempladas em um sorteio eletrônico realizado na sede da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB), em Campo Grande.

O projeto é executado em parceria: o município disponibiliza o terreno e oferece assistência técnica, enquanto o Governo do Estado constrói a base das residências. A partir dessa etapa, cada beneficiário assume a continuidade da obra, erguendo as paredes até o telhado e concluindo a cobertura — que também pode ser financiada.

Atualmente, as construções estão na fase de finalização das bases. Em seguida, será realizado um novo sorteio para definir a qual unidade cada família terá direito. O prazo máximo para a entrega das moradias é de 24 meses, período após o qual as casas poderão ser habitadas de forma definitiva.