Início Paranaíba

COBRANÇAS E PROMESSAS

Rodoviária de Paranaíba segue aguardando reforma e oferecendo risco aos frequentadores

Principal cartão de visita para quem chega à cidade e antigo ponto de encontro de amigos, terminal e lanchonete sofrem com espera por revitalização. Assista ao vídeo feito no local.

Leonardo Guimarães

Primeira imagem para quem chega de ônibus ao município se resume a terminal vazio e lanchonete abandonada - Foto: Leonardo Guimarães
O Terminal Rodoviário de Paranaíba tornou-se tema de debates no campo político e social nos últimos anos: políticos prometem, e a sociedade cobra. Em estado precário, local que já foi uma das arquiteturas mais bonitas do Leste do estado — lembrando uma pomba de asas abertas quando vista por cima — encontra-se sujo, com fluxo baixo de movimento e oferecendo perigo a quem precisa ir ao terminal. Algumas empresas fecharam seus guichês; outras mudaram pontos de parada para restaurantes às margens da BR-158.

Atual situação do bar e lanchonete da rodoviária de Paranaíba – Foto: Reportagem

Outrora lanchonete de viajantes e local de encontro entre amigos, o bar, que recebia pessoas em busca de lazer nas tardes, noites e madrugadas de finais de semana, encontra-se abandonado, com móveis e estruturas quebradas, além de infiltrações e vazamentos em tubulações de água e esgoto. O ponto também tem sido utilizado por usuários de drogas e andarilhos durante as noites e madrugadas. É comum mulheres evitarem a região após as 18h.

A reforma do local se arrasta desde 2019, quando a senadora por Mato Grosso do Sul, Soraya Tronicke, na época do extinto PSL e hoje do PODEMOS, prometeu 550 mil Reais em recursos públicos para obras de recuperação. As obras nunca tiveram início.

Atual situação da entrada lateral da rodoviária de Paranaíba – Foto: Reportagem

Em 2024, a Prefeitura Municipal de Paranaíba anunciou que vai assumir a recuperação do terminal. Com publicação no Diário Oficial do Estado, o município passou a buscar empresa para realizar reforma e revitalização do Terminal Rodoviário “Ubaldino Corrêa da Costa”, com sua primeira etapa de licitação marcada para 11 de março daquele ano. Recentemente, em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106,3 MHz, Maycol Queiroz (PSDB), prefeito do município, informou que todos os passos da etapa do pré-início de obras, incluindo licitações e projetos, estão transcorrendo dentro do tempo previsto e com sucesso, desde que a prefeitura anunciou que reformará o terminal.

Nossa reportagem fez um tour pelo local; confira as imagens feitas em 14/08/2025.

