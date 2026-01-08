Veículos de Comunicação
Paranaíba

TRADIÇÃO

Saída da bandeira da Festa de Santos Reis ocorre no próximo sábado em Paranaíba

Comitiva Embaixadores dos Reis Magos inicia giro de 12 dias por propriedades rurais; festa será no dia 24 de janeiro

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

O grupo realizará um percurso de 12 dias por propriedades rurais da região - Foto/Arquivo
O grupo realizará um percurso de 12 dias por propriedades rurais da região - Foto/Arquivo

A saída da bandeira da Festa de Santos Reis está marcada para o próximo sábado (10), em Paranaíba (MS). A comitiva Embaixadores dos Reis Magos, sob a coordenação do Mestre Naim, partirá do Sítio Mangueira, localizado na região do Figueira.

O grupo realizará um percurso de 12 dias por propriedades rurais da região, com a bandeira, convidando moradores para a festa, que está programada para o dia 24 de janeiro.

O Festeiro deste ano é Irandy Pereira da Silva, que, junto com a família, é responsável pela organização do evento. Além da função de festeiro, Irandy integra a comitiva Embaixadores dos Reis Magos, atuando como palhaço durante a condução da bandeira.

A organização informou ainda a localização do local onde será realizada a festa, que receberá os participantes no dia 24 de janeiro.

Ouça a entrevista do Festeiro Irandy falando sobre o assunto ao Jornal do Povo, da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz.

