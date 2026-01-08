Saída da bandeira da Festa de Santos Reis ocorre no próximo sábado em Paranaíba

A saída da bandeira da Festa de Santos Reis está marcada para o próximo sábado (10), em Paranaíba (MS). A comitiva Embaixadores dos Reis Magos, sob a coordenação do Mestre Naim, partirá do Sítio Mangueira, localizado na região do Figueira.

O grupo realizará um percurso de 12 dias por propriedades rurais da região, com a bandeira, convidando moradores para a festa, que está programada para o dia 24 de janeiro.

O Festeiro deste ano é Irandy Pereira da Silva, que, junto com a família, é responsável pela organização do evento. Além da função de festeiro, Irandy integra a comitiva Embaixadores dos Reis Magos, atuando como palhaço durante a condução da bandeira.

A organização informou ainda a localização do local onde será realizada a festa, que receberá os participantes no dia 24 de janeiro.

Ouça a entrevista do Festeiro Irandy falando sobre o assunto ao Jornal do Povo, da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz.

