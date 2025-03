Sanesul investe quase R$ 2 milhões para ampliar rede de esgoto em Paranaíba

O diretor presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) Renato Marcilio, assinou a ordem de serviço para expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário em Paranaíba. A autorização de uma nova obra na cidade, com investimentos de quase R$ 2 milhões, visa atender o plano de ampliação da infraestrutura de saneamento no Estado.

A intervenção prevê a implantação de 4.632,34 metros de rede coletora de esgoto e a realização de 252 novas ligações domiciliares, garantindo que mais residências tenham acesso ao serviço essencial de coleta e tratamento de esgoto.

A obra, terá um prazo de execução de nove meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço. O investimento é proveniente de recursos próprios da Sanesul, além de financiamento como parte do Programa Avançar Cidades.

Renato Marcílio destaca que o projeto reforça o compromisso da empresa e do governador Eduardo Riedel em acelerar a universalização do saneamento básico nos municípios atendidos.

“Estamos avançando com obras estratégicas em todo o Estado para garantir que mais famílias tenham acesso a um sistema eficiente de coleta e tratamento de esgoto, contribuindo para a saúde pública e a preservação do meio ambiente”, destaca o dirigente.

A ampliação do sistema de esgoto em Paranaíba faz parte de um conjunto de investimentos do governo do Estado, por meio da Sanesul, a fim de modernizar e expandir os serviços de saneamento nos 68 municípios atendidos pela empresa.

Área de cobertura

Com 97,99% de cobertura de esgoto, Paranaíba já figura entre os municípios que atingiram a universalização do serviço, um marco significativo para a qualidade de vida da população. O índice reflete a eficiência dos investimentos da Sanesul na cidade ao longo dos anos, consolidando um sistema de coleta e tratamento que atende quase todas as residências.

Esse patamar coloca o município em uma posição privilegiada no cenário nacional, garantindo mais saúde e sustentabilidade ambiental para os moradores. Mesmo com a cobertura praticamente universalizada, a Sanesul segue ampliando a infraestrutura para garantir que nenhuma residência fique sem acesso ao serviço.