Santa Casa de Paranaíba realiza Bazar da Pechincha com roupas a partir de R$ 2,00

A Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba promove nesta quarta e quinta-feira, dias 14 e 15 de outubro, mais uma edição do tradicional Bazar da Pechincha. O evento será realizado das 7h às 16h, em frente ao Pronto-Socorro da unidade hospitalar.

Com preços a partir de R$ 2,00, o bazar oferece uma grande variedade de roupas e calçados para homens, mulheres e crianças, além de peças especiais para festas como formaturas e casamentos. Todos os produtos estão prontos para uso e em bom estado de conservação.

A iniciativa tem fins beneficentes: toda a renda arrecadada será revertida para o GAVAS (Grupo de Apoio à Vida Assistida na Santa Casa), que presta suporte a recém-nascidos atendidos pelo hospital.

“É uma oportunidade de comprar produtos de qualidade por preços acessíveis e, ao mesmo tempo, contribuir com uma causa nobre”, destaca a organização do evento.