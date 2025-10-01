Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

SORTE

Seis consumidores de Paranaíba faturam prêmios em dinheiro na campanha 'Nota MS Premiada'

CPFs sorteados compraram em postos de combustíveis, revendedora de bebidas, supermercado, lojas de variedade e peças automotivas

Leonardo Guimarães

Consumidores foram contemplados com valores acima de R$ 500 ao exigirem CPF na nota durante compras em estabelecimentos da cidade - Foto/Arquivo

Seis consumidores de Paranaíba foram contemplados com prêmios superiores a R$ 500 cada na edição de setembro da campanha Nota MS Premiada, promovida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS). Os sortudos tiveram seus CPFs sorteados após realizarem compras em estabelecimentos locais, entre eles: Auto Posto Trevão Ltda, Abevê Supermercados, Lojas Americanas, Honda Cometa Moto Center, Posto Costa de Combustíveis e Refrigerantes Arco Íris.

A campanha tem como objetivo incentivar a cidadania fiscal, estimulando os consumidores a exigirem a emissão de nota fiscal com CPF ao realizarem compras no comércio sul-mato-grossense. Ao incluir o CPF no documento fiscal, o consumidor recebe automaticamente uma sequência de oito dezenas, que participa do sorteio realizado com base no último concurso da Mega-Sena de cada mês.

Como funciona a campanha

A participação é simples: ao fazer compras a partir de R$ 1,00, basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. A cada nota emitida, o sistema gera um conjunto de dezenas, que concorre a prêmios mensais.

A campanha distribui R$ 300 mil em prêmios todos os meses, sendo R$ 100 mil divididos entre os consumidores que acertam seis dezenas e R$ 200 mil para os que acertam cinco dezenas. O resultado é divulgado no site oficial da campanha, e os ganhadores podem conferir se foram contemplados utilizando o número do CPF.

Mais compras, mais chances

Segundo a Sefaz-MS, quanto mais notas fiscais com CPF o cidadão acumular, maiores são as chances de ser premiado. A iniciativa, além de beneficiar os consumidores com prêmios em dinheiro, contribui com o combate à sonegação fiscal e com o fortalecimento da arrecadação estadual, revertida em serviços públicos.

