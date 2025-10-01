Seis consumidores de Paranaíba faturam prêmios em dinheiro na campanha 'Nota MS Premiada'

Seis consumidores de Paranaíba foram contemplados com prêmios superiores a R$ 500 cada na edição de setembro da campanha Nota MS Premiada, promovida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS). Os sortudos tiveram seus CPFs sorteados após realizarem compras em estabelecimentos locais, entre eles: Auto Posto Trevão Ltda, Abevê Supermercados, Lojas Americanas, Honda Cometa Moto Center, Posto Costa de Combustíveis e Refrigerantes Arco Íris.

A campanha tem como objetivo incentivar a cidadania fiscal, estimulando os consumidores a exigirem a emissão de nota fiscal com CPF ao realizarem compras no comércio sul-mato-grossense. Ao incluir o CPF no documento fiscal, o consumidor recebe automaticamente uma sequência de oito dezenas, que participa do sorteio realizado com base no último concurso da Mega-Sena de cada mês.

Como funciona a campanha

A participação é simples: ao fazer compras a partir de R$ 1,00, basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. A cada nota emitida, o sistema gera um conjunto de dezenas, que concorre a prêmios mensais.

A campanha distribui R$ 300 mil em prêmios todos os meses, sendo R$ 100 mil divididos entre os consumidores que acertam seis dezenas e R$ 200 mil para os que acertam cinco dezenas. O resultado é divulgado no site oficial da campanha, e os ganhadores podem conferir se foram contemplados utilizando o número do CPF.

Mais compras, mais chances

Segundo a Sefaz-MS, quanto mais notas fiscais com CPF o cidadão acumular, maiores são as chances de ser premiado. A iniciativa, além de beneficiar os consumidores com prêmios em dinheiro, contribui com o combate à sonegação fiscal e com o fortalecimento da arrecadação estadual, revertida em serviços públicos.