Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

Servidoras da Câmara de Paranaíba são afastadas após denúncia de falsificação e peculato

O juiz da Vara Criminal de Paranaíba, Edmilson Barbosa Ávila, acatou denúncia do Ministério Público Estadual e determinou o afastamento cautelar das servidoras, além do bloqueio imediato de acessos a sistemas, e-mails institucionais e dependências da Câmara.

Roberto Chamorro

Servidoras ficam afastadas por 180 dias, com remuneração básica mantida, e estão proibidas de acessar sistemas e dependências do Legislativo.
Servidoras ficam afastadas por 180 dias, com remuneração básica mantida, e estão proibidas de acessar sistemas e dependências do Legislativo.

O juiz da Vara Criminal da Comarca de Paranaíba, Edmilson Barbosa Ávila, acatou denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e determinou o afastamento cautelar de duas servidoras da Câmara Municipal de Paranaíba pelo prazo inicial de 180 dias, com manutenção da remuneração básica. A decisão também impõe a proibição de acesso das denunciadas às dependências físicas da Câmara Municipal e o bloqueio imediato de acesso a sistemas informatizados, e-mails institucionais, logins, senhas e objetos de índole pública vinculados ao exercício funcional.

Na denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Ronaldo Vieira Francisco, às servidoras é imputada a prática de crimes previstos no Código Penal, entre eles: falsificação de documento público (art. 297), peculato (art. 312), inserção de dados falsos em sistema de informações — conhecido como peculato eletrônico (art. 313-A) — e prevaricação (art. 319).

O inquérito policial apurou que, no período compreendido entre 11 de janeiro de 2022 e 4 de fevereiro de 2023, em horários não precisamente definidos, nas dependências da Câmara Municipal, as denunciadas, atuando em conjunto e valendo-se dos cargos que ocupavam, teriam falsificado documentos públicos e se apropriado de dinheiro público em proveito próprio.

De acordo com os autos, as servidoras falsificaram dois requerimentos de majoração salarial mediante a reutilização de protocolos já empregados em outros pedidos. Ainda segundo a denúncia, também teriam sido falsificadas a decisão administrativa que concedeu a majoração salarial e as portarias que efetivaram o aumento, em afronta à legislação vigente.

O Ministério Público narra que, entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, as denunciadas se apropriaram, de forma dolosa, de valores decorrentes da majoração indevida da remuneração, causando prejuízo ao erário no montante de R$ 80.474,42. Consta ainda que uma das servidoras falsificou o Ofício nº 0002/2023, por meio da aposição de assinatura falsa do então presidente da Câmara Municipal, Edmar Póres da Silva Júnior, documento que conferia poderes financeiros.

Notícias Relacionadas

A denúncia aponta também que a mesma servidora, após obter o direito à conversão de 15 dias de férias em pecúnia, lançou no sistema informatizado a conversão de 30 dias, com base na remuneração de janeiro de 2023, o que gerou prejuízo adicional no valor de R$ 30.027,54.

Na decisão, o magistrado destacou que a imputação do Ministério Público refere-se a crimes funcionais próprios e impróprios, supostamente praticados com prevalência da condição funcional, classificados como crimes de responsabilidade de funcionários públicos. O despacho determina ainda a notificação das denunciadas para que apresentem resposta no prazo de 15 dias e a expedição de ofício, com urgência, à presidente da Câmara Municipal para imediato cumprimento da decisão.

O juiz também determinou a retirada do sigilo dos autos, por entender que se trata, em tese, de malversação da coisa pública, hipótese que não admite a tramitação do processo sob sigilo.

A edição do Diário Oficial da Assomasul desta terça-feira trouxe a publicação da Portaria nº 0040/2025, da Câmara Municipal de Paranaíba, assinada pela presidente Wanice Luciana de Oliveira, que formaliza o afastamento das servidoras públicas, em cumprimento à decisão judicial proferida pela Vara Criminal da comarca.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos