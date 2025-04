Sessão solene concede honraria à mulheres de grande relevância :Emoção e gratidão marcam entrega da Medalha Najila Mameri Faria

A Câmara Municipal de Paranaíba viveu ontem (31), uma noite especial, com a sessão solene de homenagens a mulheres de relevância com a entrega da Medalha de Honra Feminina Najla Mameri Faria. O plenário Jose Agi ficou lotado com a presença de familiares.

A defensora pública Gabriela Sant Ana Barcelos usou a palavra na abertura e provocou a reflexão sobre o empoderamento feminino. “ É uma palavra temida por aqueles que desconhecem seu significado. Não é só uma questão de justiça social, é uma estratégia inteligente para o progresso de todas e todos”, afirmou.

Para ela, a luta pela igualdade de gênero não é apenas das mulheres. “É uma luta de todos”. Gabriela é a defensora pública mais jovem em exercício em Mato Grosso do Sul. Ela pediu que o Legislativo se engaje na promoção de políticas públicas que incluam e promovam o empoderamento e a equidade de gênero.

A iniciativa da concessão da medalha, de autoria das vereadoras Débora Queiroz ( PSDB) e Wanice Luciana (Republicanas) soma -se a programação cumprida ao longo do mês quando foram apresentadas palestras sobre a temática feminina.

Receberam as medalhas:

Naria Cassiana Silva Barros, juíza de Direito, especialista em Ciências Penais. Indicação, vereador Andrew Robalinho;

Maria Eugênia Alves de Assis, ex-secretária municipal de Educação e Cultura, ex-vereadora, presidente da Mesa Diretora. Indicação, vereador César Moreth;

Luzia Garcia Martins Modesto, carinhosamente conhecida como Nena da Santa Casa. Bisneta de Ernesto Garcial, um dos fundadores da cidade. Indicação, vereadora Débora Queiroz;

Elenir Genasculi Busaranho de Oliveira, conhecida como Elenir da Pax Vida, tem história marcada pela coragem, superação e fé inabalável. Indicação, vereador Edmar Pires Jr Dóllar;

Doriana Borges Silva Freitas, educadora, empresária e pecuarista. Tem atuação destacada na Igreja Assembleia de Deus. Indicação, vereador Gilson Santana;