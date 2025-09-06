Setembro Amarelo’ alerta para desafio da saúde mental e como prevenir

O mês de setembro é marcado pela campanha nacional ‘Setembro Amarelo’, iniciativa dedicada à conscientização e prevenção do suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 14 mil casos anuais, o que corresponde a uma média de 38 mortes por dia.

De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, 342 sul-mato-grossenses cometeram suicídio em 2023, sendo 134 deles jovens entre 15 e 29 anos. Em Paranaíba, o tema foi debatido na 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, que contou com a participação do médico psiquiatra Calebe Monteiro Borba, convidado para fala sobre a campanha. Médico de família, atuando no ambulatório de psiquiatria do município, ele compartilhou com os vereadores as experiências diárias. “Cuidar da mente é fundamental e falar sobre isso é o primeiro passo”, afirmou. O especialista observou, entretanto, que muitas vezes o Setembro Amarelo se limita às ações pontuais. “Em vez de se tornar uma campanha de conscientização efetiva, acaba revelando certa hipocrisia social. Por quê? Porque temos o ano inteiro para cuidar de quem sofre, mas é só em setembro que acendemos uma luz e fazemos palestras em escolas ou outras ações isoladas. O sofrimento acontece de janeiro a janeiro”, destacou.