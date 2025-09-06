Setembro Amarelo’ alerta para desafio da saúde mental e como prevenir

O mês de setembro é marcado pela campanha nacional ‘Setembro Amarelo’, iniciativa dedicada à conscientização e prevenção do suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 14 mil casos anuais, o que corresponde a uma média de 38 mortes por dia.
De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, 342 sul-mato-grossenses cometeram suicídio em 2023, sendo 134 deles jovens entre 15 e 29 anos. Em Paranaíba, o tema foi debatido na 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, que contou com a participação do médico psiquiatra Calebe Monteiro Borba, convidado para fala sobre a campanha. Médico de família, atuando no ambulatório de psiquiatria do município, ele compartilhou com os vereadores as experiências diárias. “Cuidar da mente é fundamental e falar sobre isso é o primeiro passo”, afirmou. O especialista observou, entretanto, que muitas vezes o Setembro Amarelo se limita às ações pontuais. “Em vez de se tornar uma campanha de conscientização efetiva, acaba revelando certa hipocrisia social. Por quê? Porque temos o ano inteiro para cuidar de quem sofre, mas é só em setembro que acendemos uma luz e fazemos palestras em escolas ou outras ações isoladas. O sofrimento acontece de janeiro a janeiro”, destacou.
Desde que chegou a Paranaíba, há quase quatro anos, o especialista afirma perceber uma alta demanda em saúde mental no município. “Temos muitos casos de depressão, ansiedade, automutilação nas escolas e, infelizmente, altos índices de suicídio.”, admitiu.
O médico reforça que o tema não deve ser lembrado apenas nesse período. “Esse é um assunto que não se esgota em um mês. Precisa estar sempre na pauta e com aprovação de projetos de prevenção e políticas sociais. Como médico, acredito que devemos investir cada vez mais em ações preventivas e, ao mesmo tempo, continuar cuidando de quem já precisa de atendimento imediato”, argumentou,
Ele também expressou o desejo de que Paranaíba se torne referência em prevenção, por meio da adoção de projetos consistentes e políticas públicas voltadas à saúde mental. A vereadora Wanice Luciana de Oliveira, presidente da Casa, informou que a Câmara Municipal tem buscado ir além das pautas legislativas, abrindo espaço para discussões de interesse social. “Nosso trabalho é votar leis, mas também abrir espaço para temas que tocam diretamente a vida das pessoas”, afirmou.