Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

CALOR INTENSO

Setembro de clima seco e estiagem prolongada castigou Paranaíba; previsão indica outubro pior

População do município e de outras regiões de Mato Grosso do Sul devem enfrentar aumento de temperaturas, baixa umidade e chuvas irregulares no próximo mês

Leonardo Guimarães

A combinação entre altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar gera um cenário de alerta, com efeitos imediatos e de longo prazo para a população e os ecossistemas locais - Foto/Arquivo
A combinação entre altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar gera um cenário de alerta, com efeitos imediatos e de longo prazo para a população e os ecossistemas locais - Foto/Arquivo

À medida que o clima se torna mais seco e os períodos de estiagem se intensificam, os impactos sobre a saúde humana, o meio ambiente, a economia e a infraestrutura tornam-se cada vez mais evidentes — especialmente em municípios do interior sul-mato-grossense, como Paranaíba. A combinação entre altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar gera um cenário de alerta, com efeitos imediatos e de longo prazo para a população e os ecossistemas locais.

Outubro seco e quente em Paranaíba: números confirmam tendência

Segundo dados do Climatempo, a média histórica de temperatura em outubro em Paranaíba varia entre 22 °C (mínima) e 32 °C (máxima), com precipitação média de 115 mm ao longo do mês. No entanto, em setembro de 2025, a cidade registrou apenas 1 mm de chuva até o dia 16 — equivalente a cerca de 2% da média mensal esperada.

Esse déficit hídrico tende a agravar ainda mais as condições climáticas em outubro, mantendo o ar seco e elevando as temperaturas locais.

Riscos à saúde aumentam com ar seco e calor extremo

A exposição prolongada a umidade relativa do ar inferior a 30% pode provocar o ressecamento das mucosas respiratórias, agravando doenças como asma, rinite, bronquite e alergias. Outros sintomas frequentes em dias de baixa umidade incluem irritação nos olhos, garganta seca, náuseas, desidratação e fadiga. Em situações mais severas, podem ocorrer casos de insolação e desmaios.

Grupos mais vulneráveis — como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas — são os mais afetados e demandam atenção redobrada.

Agricultura, pecuária e recursos hídricos sofrem com a estiagem

A escassez de chuvas impacta diretamente as lavouras, que ficam mais sujeitas a perdas por estresse hídrico. Ao mesmo tempo, a redução nos volumes de reservatórios, açudes e rios compromete o abastecimento tanto urbano quanto rural.

Em áreas de solo seco, os efeitos se agravam: aumenta o risco de erosão, há queda na fertilidade do solo e surgem dificuldades adicionais no plantio e manejo agrícola.

Queimadas e impactos ambientais: biomas em risco

As condições de ar seco e vegetação ressecada favorecem a ocorrência e rápida propagação de incêndios florestais e queimadas, que, além dos prejuízos à fauna e flora, comprometem ainda mais a qualidade do ar e a saúde da população.

Animais silvestres enfrentam escassez de água e alimento, podendo migrar ou perecer. A vegetação nativa, por sua vez, sofre estresse hídrico e pode apresentar mortalidade parcial, o que altera o equilíbrio ecológico local.

Infraestrutura e consumo: pressão sobre os sistemas urbanos

A demanda por energia elétrica aumenta nos períodos de calor intenso, com o uso constante de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. Em regiões remotas, a estiagem prolongada também pode comprometer o fornecimento de água potável.

Com o agravamento das condições climáticas, há risco de conflitos pelo uso de recursos hídricos entre comunidades, setores agrícolas e industriais.

Projeções estaduais: calor intenso e chuvas isoladas

Para o conjunto do estado de Mato Grosso do Sul, a previsão é de temperaturas máximas médias em torno de 35 °C e mínimas entre 23 °C e 25 °C, com estimativa de até 14 dias chuvosos e acumulado médio de 121 mm de precipitação, segundo o portal Tempo Limpo.

Apesar da possibilidade de chuvas acima da média em algumas áreas, o calor deve predominar, especialmente nos primeiros dias do mês. Dados históricos apontam que municípios como Água Clara e Paranaíba já registraram temperaturas extremas de até 44,6 °C em anos anteriores.

Como a população pode se proteger?

Em períodos de estiagem prolongada e baixa umidade, recomenda-se à população:

  • Manter hidratação constante, mesmo sem sede;
  • Evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h;
  • Usar roupas leves, chapéus, bonés e protetor solar;
  • Ventilar ambientes internos e, se possível, utilizar umidificadores;
  • Reduzir atividades físicas nos horários mais quentes do dia;
  • Observar sinais de exaustão ou mal-estar e buscar auxílio médico se necessário;
  • Evitar o uso do fogo em qualquer tipo de manejo rural ou queima de resíduos, colaborando com a prevenção de incêndios.

Alívio pontual com pancadas de chuva

Apesar da estiagem, pancadas isoladas de chuva podem ocorrer ao longo do mês. Esses episódios oferecem alívio momentâneo, melhorando a umidade do ar e reduzindo a temperatura, ainda que de forma temporária. Chuvas de 10 a 20 mm, mesmo pontuais, costumam proporcionar dias mais amenos.

Entretanto, especialistas alertam que essas precipitações não são suficientes para reverter o déficit hídrico acumulado nem restaurar plenamente os sistemas ecológicos e hidrológicos afetados.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos