SIG cumpre dois mandados de prisão em Paranaíba por tráfico de drogas e furto

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Paranaíba cumpriu, nesta quarta-feira (14), dois mandados de prisão decorrentes de regressão cautelar de regime, expedidos pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior, com sede em Campo Grande.

As ações resultaram na captura de dois homens no município. O primeiro, de 28 anos, teve o regime semiaberto harmonizado suspenso e foi recolhido para o regime fechado. Ele cumpre pena por tráfico de drogas, com remanescente de 4 anos, 4 meses e 7 dias.

O segundo preso, de 48 anos, também teve decretada a regressão para o regime fechado em razão do descumprimento das condições impostas durante o cumprimento da pena por furto. Nesse caso, o tempo de pena remanescente é de 2 anos, 1 mês e 3 dias.