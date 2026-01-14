Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

POLÍCIA CIVIL

SIG cumpre dois mandados de prisão em Paranaíba por tráfico de drogas e furto

Prisões foram realizadas nesta quarta-feira (14) após regressão cautelar de regime determinada pela Justiça

Roberto Chamorro

Viatura do SIG da Polícia Civil de Paranaíba durante cumprimento de mandados de prisão no município
Viatura do SIG da Polícia Civil de Paranaíba durante cumprimento de mandados de prisão no município

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Paranaíba cumpriu, nesta quarta-feira (14), dois mandados de prisão decorrentes de regressão cautelar de regime, expedidos pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior, com sede em Campo Grande.

As ações resultaram na captura de dois homens no município. O primeiro, de 28 anos, teve o regime semiaberto harmonizado suspenso e foi recolhido para o regime fechado. Ele cumpre pena por tráfico de drogas, com remanescente de 4 anos, 4 meses e 7 dias.

O segundo preso, de 48 anos, também teve decretada a regressão para o regime fechado em razão do descumprimento das condições impostas durante o cumprimento da pena por furto. Nesse caso, o tempo de pena remanescente é de 2 anos, 1 mês e 3 dias.

Notícias Relacionadas

Após as prisões, ambos foram conduzidos ao sistema prisional, onde permanecem recolhidos à disposição do Poder Judiciário. As ações reforçam o compromisso da Polícia Civil com o cumprimento das decisões judiciais e a manutenção da ordem pública no município.

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da população e lembra que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos