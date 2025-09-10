Veículos de Comunicação
ATRASO

Sindicato Rural de Paranaíba cobra destinação de recursos municipais para a Fazenda Escola da UFMS

Recentemente, alunos do 3º ano tiveram de ir até Campo Grande para realizar algumas aulas, evidenciando a carência de espaço e de infraestrutura adequada para o desempenho das atividades acadêmicas

Leonardo Guimarães

Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Paranaíba (CPAR - UFMS) - Foto/UFMS
Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Paranaíba (CPAR - UFMS) - Foto/UFMS

O Sindicato Rural de Paranaíba enviou ofício ao prefeito municipal, Maycol Queiroz (PSDB), solicitando a inclusão, no Plano Plurianual 2026-2029, de recursos financeiros municipais destinados às obras da Fazenda Escola da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) em Paranaíba. A medida visa viabilizar intervenções necessárias para a conclusão da infraestrutura da unidade de ensino. O pedido tem como base o termo de compromisso assinado entre a UFMS e a Prefeitura em fevereiro de 2022, que abriu as portas para o início do curso de Medicina Veterinária na cidade em 2023.

Conforme o acordo, a prefeitura se comprometeu a investir recursos próprios na construção da guarita, de um poço artesiano, do cercamento da área e do curral. Passados 42 meses desde a assinatura, já há três turmas de Medicina Veterinária atuando em Paranaíba, totalizando aproximadamente 120 alunos, mas a infraestrutura disponível não acompanha o ritmo do curso. Segundo o sindicato, o cercamento já foi executado pela prefeitura, mas as estruturas críticas ainda não foram concluídas, prejudicando a qualidade do ensino.

Recentemente, alunos do 3º ano tiveram de ir até Campo Grande, capital do estado, para realizar algumas aulas, evidenciando a carência de espaço e de infraestrutura adequada para o desempenho das atividades acadêmicas.

É importante destacar que, em novembro de 2024, o Sindicato Rural de Paranaíba já havia encaminhado ofícios à Reitora da UFMS, Camila Ítavo, e à Senadora Tereza Cristina (PP), solicitando apoio para a implantação efetiva da Fazenda Escola em Paranaíba. Contudo, segundo o sindicato, até o momento não houve atendimento à solicitação.

A Prefeitura de Paranaíba ainda não se pronunciou oficialmente sobre o conteúdo do ofício enviado pelo sindicato.

