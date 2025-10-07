Sindicato Rural de Paranaíba realiza eleição para diretoria do triênio 2026–2028

O Sindicato Rural de Paranaíba realizará, no dia 3 de novembro de 2025, a eleição da nova diretoria para o mandato 2026–2028. A votação ocorrerá na sede da entidade, das 8h às 16h, com a participação de 247 associados aptos a votar.

Por se tratar de uma eleição com chapa única, será permitido o voto por procuração, desde que a procuração tenha firma reconhecida ou assinatura com certificado digital, concedendo poderes a outro associado também em dia com o direito de voto, conforme estabelece o regimento eleitoral.

Durante a votação, os associados poderão votar “sim” ou “não” na chapa única registrada, que tem como candidato à presidência o associado Gilmar Ferraz Macedo.

Para que a eleição tenha validade, é necessário atingir quórum mínimo de um terço dos associados aptos. A chapa será declarada eleita caso obtenha a maioria dos votos válidos e o quórum mínimo seja alcançado.

Composição da chapa

Efetivos da Diretoria

Presidente: Gilmar Ferraz Macedo

1º Vice-presidente: Eguimar Dutra de Oliveira

2º Vice-presidente: Walber Mendes Ramos

1º Tesoureiro: Mariney de Souza Maciel

2º Tesoureiro: José Nilson Páscoa

1º Secretário: Agda Costa Freitas

2º Secretário: Adejunior Genuíno

Suplentes da Diretoria

1º Suplente: Sandra de Freitas Ignácio Carvalho

2º Suplente: Anízio Manoel da Silva

3º Suplente: José Roberto Vilela

4º Suplente: Selma Elisa Feres Pereira Arantes

5º Suplente: Thiago Cervoni

6º Suplente: Paulo Henrique Fabrício Machado

7º Suplente: Bento Paulo Nunes da Silva

Conselho Fiscal

Efetivos