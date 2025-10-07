Veículos de Comunicação
ELEIÇÕES SINDICAIS

Sindicato Rural de Paranaíba realiza eleição para diretoria do triênio 2026–2028

Pleito com chapa única será realizado no dia 3 de novembro de 2025, na sede da entidade; 247 associados estão aptos a votar.

Roberto Chamorro

Associados votam em chapa única para direção no triênio 2026 a 2028

O Sindicato Rural de Paranaíba realizará, no dia 3 de novembro de 2025, a eleição da nova diretoria para o mandato 2026–2028. A votação ocorrerá na sede da entidade, das 8h às 16h, com a participação de 247 associados aptos a votar.

Por se tratar de uma eleição com chapa única, será permitido o voto por procuração, desde que a procuração tenha firma reconhecida ou assinatura com certificado digital, concedendo poderes a outro associado também em dia com o direito de voto, conforme estabelece o regimento eleitoral.

Durante a votação, os associados poderão votar “sim” ou “não” na chapa única registrada, que tem como candidato à presidência o associado Gilmar Ferraz Macedo.

Para que a eleição tenha validade, é necessário atingir quórum mínimo de um terço dos associados aptos. A chapa será declarada eleita caso obtenha a maioria dos votos válidos e o quórum mínimo seja alcançado.

Composição da chapa

Efetivos da Diretoria

  • Presidente: Gilmar Ferraz Macedo
  • 1º Vice-presidente: Eguimar Dutra de Oliveira
  • 2º Vice-presidente: Walber Mendes Ramos
  • 1º Tesoureiro: Mariney de Souza Maciel
  • 2º Tesoureiro: José Nilson Páscoa
  • 1º Secretário: Agda Costa Freitas
  • 2º Secretário: Adejunior Genuíno

Suplentes da Diretoria

  • 1º Suplente: Sandra de Freitas Ignácio Carvalho
  • 2º Suplente: Anízio Manoel da Silva
  • 3º Suplente: José Roberto Vilela
  • 4º Suplente: Selma Elisa Feres Pereira Arantes
  • 5º Suplente: Thiago Cervoni
  • 6º Suplente: Paulo Henrique Fabrício Machado
  • 7º Suplente: Bento Paulo Nunes da Silva

Conselho Fiscal

Efetivos

  • 1º: Claudemir dos Anjos
  • 2º: Tadeu Dias Fernandes Rezende
  • 3º: José Alves Ferraz

Suplentes

  • 1º: Reinaldo Manoel Stradioto
  • 2º: José Antônio de Queiroz
  • 3º: Washington Rodrigues de Mello Junior

Delegado Representante

Efetivo

  • Gilmar Ferraz Macedo

Suplentes

  • Carlos Leal de Freitas
  • Elson Cesar Garcia
