Sindicato Rural de Paranaíba realiza eleição para diretoria do triênio 2026–2028

O Sindicato Rural de Paranaíba realizará, no dia 3 de novembro de 2025, a eleição da nova diretoria para o mandato 2026–2028. A votação ocorrerá na sede da entidade, das 8h às 16h, com a participação de 247 associados aptos a votar.
Por se tratar de uma eleição com chapa única, será permitido o voto por procuração, desde que a procuração tenha firma reconhecida ou assinatura com certificado digital, concedendo poderes a outro associado também em dia com o direito de voto, conforme estabelece o regimento eleitoral.
Durante a votação, os associados poderão votar “sim” ou “não” na chapa única registrada, que tem como candidato à presidência o associado Gilmar Ferraz Macedo.
Para que a eleição tenha validade, é necessário atingir quórum mínimo de um terço dos associados aptos. A chapa será declarada eleita caso obtenha a maioria dos votos válidos e o quórum mínimo seja alcançado.
Composição da chapa
Efetivos da Diretoria
- Presidente: Gilmar Ferraz Macedo
- 1º Vice-presidente: Eguimar Dutra de Oliveira
- 2º Vice-presidente: Walber Mendes Ramos
- 1º Tesoureiro: Mariney de Souza Maciel
- 2º Tesoureiro: José Nilson Páscoa
- 1º Secretário: Agda Costa Freitas
- 2º Secretário: Adejunior Genuíno
Suplentes da Diretoria
- 1º Suplente: Sandra de Freitas Ignácio Carvalho
- 2º Suplente: Anízio Manoel da Silva
- 3º Suplente: José Roberto Vilela
- 4º Suplente: Selma Elisa Feres Pereira Arantes
- 5º Suplente: Thiago Cervoni
- 6º Suplente: Paulo Henrique Fabrício Machado
- 7º Suplente: Bento Paulo Nunes da Silva
Conselho Fiscal
Efetivos
- 1º: Claudemir dos Anjos
- 2º: Tadeu Dias Fernandes Rezende
- 3º: José Alves Ferraz
Suplentes
- 1º: Reinaldo Manoel Stradioto
- 2º: José Antônio de Queiroz
- 3º: Washington Rodrigues de Mello Junior
Delegado Representante
Efetivo
- Gilmar Ferraz Macedo
Suplentes
- Carlos Leal de Freitas
- Elson Cesar Garcia