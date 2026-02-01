Sindispar define campanha salarial com foco em valorização e direitos dos servidores

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paranaíba (Sindispar) realiza, nesta segunda-feira, às 18h, Assembleia Geral com o objetivo de encaminhar a deliberação sobre a campanha salarial de 2026.

Além da pauta salarial, a assembleia irá discutir o enquadramento dos monitores de educação infantil na carreira do magistério e a deliberação do plano de ação sindical para o ano de 2026.

De acordo com a presidente do Sindispar, Laurenice Coutinho, a campanha salarial está estruturada em nove eixos que reafirmam a luta histórica do funcionalismo público. Entre os principais pontos estão a valorização salarial, a defesa de um piso digno para todas as carreiras, a realização de concursos públicos e garantia da estabilidade, a revogação de reformas que retiraram direitos, além da defesa do SUS e do SUAS.

A pauta também contempla a promoção da igualdade de gênero e de oportunidades, a democratização da comunicação e o compromisso com uma transição justa e sustentável. “Cada item desses eixos foi construído a partir das necessidades mínimas do funcionalismo público municipal”, destacou a presidente.