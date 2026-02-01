Sindispar define campanha salarial com foco em valorização e direitos dos servidores

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paranaíba (Sindispar) realiza, nesta segunda-feira, às 18h, Assembleia Geral com o objetivo de encaminhar a deliberação sobre a campanha salarial de 2026.
Além da pauta salarial, a assembleia irá discutir o enquadramento dos monitores de educação infantil na carreira do magistério e a deliberação do plano de ação sindical para o ano de 2026.
De acordo com a presidente do Sindispar, Laurenice Coutinho, a campanha salarial está estruturada em nove eixos que reafirmam a luta histórica do funcionalismo público. Entre os principais pontos estão a valorização salarial, a defesa de um piso digno para todas as carreiras, a realização de concursos públicos e garantia da estabilidade, a revogação de reformas que retiraram direitos, além da defesa do SUS e do SUAS.
A pauta também contempla a promoção da igualdade de gênero e de oportunidades, a democratização da comunicação e o compromisso com uma transição justa e sustentável. “Cada item desses eixos foi construído a partir das necessidades mínimas do funcionalismo público municipal”, destacou a presidente.
Laurenice esclarece ainda que todos os pontos da pauta serão apresentados e explicados aos servidores durante a assembleia. Após aprovação, a proposta será formalmente apresentada à gestão municipal.
A presidente do Sindispar demonstra expectativa positiva quanto à abertura de um canal de negociação com o município. Segundo ela, o objetivo é estabelecer um diálogo efetivo que resulte em avanços concretos e melhorias para a categoria.
Representantes da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Confetam/CUT) deverão participar da assembleia, auxiliando nas orientações sobre a campanha salarial, que tem como mote “Se é público, é de todos(as)”.
Atualmente, a Confetam/CUT é a principal entidade representativa dos servidores municipais em nível nacional, reunindo 17 federações. Ao todo, são aproximadamente 1,4 milhão de trabalhadores organizados em 842 sindicatos filiados, atuando na defesa do trabalho decente e de um serviço público de qualidade.