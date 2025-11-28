Veículos de Comunicação
QUE CALOR É ESSE?

Sol forte, ar seco e termômetros nas alturas: Paranaíba terá fim de semana escaldante

Sol predomina e não há previsão de chuva, enquanto termômetros podem registrar mais de 40 °C em períodos do dia

Leonardo Guimarães

Praça do Lions Clube em Paranaíba - Foto/Leonardo Guimarães
Praça do Lions Clube em Paranaíba - Foto/Leonardo Guimarães

O clima em Paranaíba (MS) vai se manter firme e quente entre esta sexta-feira (28) e o fim de semana. Segundo dados de previsão meteorológica, a sexta terá céu limpo, mínima em torno de 18 °C e máxima próxima de 37 °C. Não há expectativa de chuva, mantendo a atmosfera seca durante o dia.

No sábado (29), o calor deve se intensificar, com máximas estimadas entre 39 °C e 40 °C. O céu permanecerá com poucas nuvens e a umidade do ar tende a cair, atingindo valores baixos à tarde, favorecendo a sensação de ar seco e desconforto térmico.

O domingo (30) promete ser o mais quente do período, com termômetros podendo alcançar 41–42 °C. A baixa umidade continua, com mínimas possivelmente abaixo de 25%, e o índice de radiação ultravioleta permanece elevado. Ventos fracos a moderados e céu claro predominam, reforçando a condição de calor intenso na cidade.

O padrão de clima seco e altas temperaturas exige atenção redobrada da população. Especialistas recomendam evitar exposição prolongada ao sol, principalmente no período central do dia, manter hidratação constante, usar roupas leves e protetor solar. Para atividades ao ar livre, o ideal é programar para início da manhã ou fim da tarde, quando as temperaturas são mais amenas.

A combinação de calor extremo, baixa umidade e alta radiação solar faz do fim de semana em Paranaíba um período em que cuidados simples podem prevenir desidratação, insolação e desconforto térmico.

