Suspeito tenta fugir da polícia pulando muros e acaba preso por tráfico

Pulando muros e atravessando terrenos baldios na tentativa de escapar da abordagem policial, um homem acabou preso por tráfico de drogas na madrugada de quarta-feira (24), durante uma ação da Força Tática do 13º Batalhão da Polícia Militar, no âmbito da Operação Boas Festas.

Segundo informações da Polícia Militar, a fuga teve início após os suspeitos perceberem a aproximação da viatura e desobedecerem à ordem de parada. Com o apoio de uma equipe de Radiopatrulha, os militares montaram um cerco tático na região e, após autorização para entrada em imóveis vizinhos, localizaram um dos envolvidos escondido em uma residência próxima ao local da abordagem inicial.

Antes da fuga, os policiais haviam flagrado dois indivíduos realizando a entrega de entorpecentes a uma usuária, em plena via pública. Durante a perseguição, os suspeitos dispensaram três invólucros de substância análoga ao crack, posteriormente recolhidos pela equipe.

Na sequência da abordagem e da verificação no imóvel onde o autor foi encontrado, os policiais apreenderam dez porções de substância análoga ao crack, já fracionadas e prontas para a comercialização, duas porções de maconha, com aproximadamente 30 gramas, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis e permanece à disposição da Justiça. O aparelho celular apreendido será submetido à perícia técnica e poderá auxiliar no avanço das investigações.