Paranaíba

BOCA DE FUMO

Suspeito tenta mastigar tufo de maconha após fugir da polícia, trava boca e acaba preso com a namorada

Chumaço da droga travou a mandíbula do fugitivo que começou a falar de forma estranha ao responder as perguntas dos policiais depois de fugir pelas ruas da cidade e entrar em residência no Jardim América; polícia apreendeu droga e dinheiro com dois envolvidos

Leonardo Guimarães

Homem em liberdade provisória tentou escapar da abordagem policial e acabou detido com dinheiro e entorpecentes em residência - Foto/Arquivo
Homem em liberdade provisória tentou escapar da abordagem policial e acabou detido com dinheiro e entorpecentes em residência - Foto/Arquivo

Um homem tentou mastigar e esconder uma porção de droga na boca após fugir da Polícia Militar durante uma perseguição pelas ruas de Paranaíba, na noite de segunda-feira (05). O caso ocorreu por volta das 21h55, no bairro Jardim América, e terminou com a condução de dois suspeitos à Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento pela Rua Marco Aurélio, esquina com a Rua Vereador Manoel Messias de Freitas, quando avistou duas pessoas em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura, o condutor repassou um objeto à passageira e acelerou o veículo, desobedecendo à ordem de parada emitida por sinais sonoros e luminosos.

Diante da fuga, os policiais iniciaram um acompanhamento tático. O motociclista percorreu diversas vias do bairro, avançando sinais de parada obrigatória e quase atropelando pedestres, até parar em frente a uma residência, onde lançou a motocicleta ao chão e entrou correndo no imóvel. A equipe policial entrou na casa em razão da situação de flagrante e realizou a abordagem do suspeito em um dos quartos.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram R$ 500 em dinheiro com o homem. No quarto, sob a cama, foi localizado um recipiente com substância semelhante à maconha, além de outro pote contendo R$ 992 em espécie. Na área externa da residência, a passageira da motocicleta também foi abordada, sendo apreendidos R$ 304 com ela.

Segundo a PM, a mulher tentou impedir a ação policial, desobedecendo ordens e chegando a tentar fechar o portão da residência contra os agentes. Ainda conforme o registro, durante a entrevista, os policiais perceberam que o homem apresentava dificuldade na fala. Ao ser questionado, foi constatado que ele escondia uma trouxinha de substância análoga à maconha na boca, tentando ocultá-la.

Questionado sobre o motivo da fuga, o suspeito afirmou que responde a um processo por tráfico de drogas e que havia sido colocado em liberdade provisória, com medidas cautelares que incluíam recolhimento domiciliar noturno. Como estaria fora do horário permitido, decidiu fugir ao notar a presença da polícia.

A mulher relatou que tinha conhecimento da existência da droga no interior da residência e que o dinheiro encontrado no quarto seria de sua propriedade. Durante a perseguição, os policiais ainda observaram que ela dispensou um objeto na via pública, que não foi localizado.

Ambos os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o boletim de ocorrência foi registrado para as providências cabíveis. Nenhum deles apresentava lesões aparentes. Foi necessário o uso de algemas no homem, devido ao estado de nervosismo e ao risco de nova tentativa de fuga.

A motocicleta utilizada na ação sofreu danos no tanque após ser arremessada ao solo durante a fuga. As medidas administrativas de trânsito foram adotadas conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

