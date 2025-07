TCE-MS realiza o evento “Diálogo com o Gestor: A primeira infância é de nossa conta”

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) promove, nesta quinta-feira (31), o evento “Diálogo com o Gestor: A Primeira Infância é de Nossa Conta”, no auditório da Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP), em Paranaíba.

A iniciativa é voltada a gestores públicos, profissionais da área, lideranças comunitárias e à sociedade civil, para discutir estratégias e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral da criança na primeira infância.

A ação é uma iniciativa do vice-presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, e tem como foco sensibilizar e engajar os municípios na priorização de ações que garantam saúde, educação, proteção e bem-estar das crianças de zero a seis anos.

De acordo com a programação, o “Diálogo com o Gestor” começa com a palestra “PPA e as Interfaces na Gestão Pública”, ministrada pelo conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira.

Na sequência, o conselheiro Jerson Domingos apresenta o “Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância”, que trata da implementação de políticas públicas para crianças de zero a seis anos, com foco na promoção e garantia de seus direitos.