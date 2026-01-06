Tentativa de enganar policiais termina em prisão por furto de motocicleta em Paranaíba

Um homem tentou enganar policiais militares ao afirmar que havia pegado emprestada uma motocicleta cuja origem não soube explicar, mas acabou preso após ser flagrado ao lado do veículo furtado, em Paranaíba (MS). O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (05), por volta das 16h59.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de furto de motocicleta. A vítima relatou que trabalha em uma obra e havia deixado sua motocicleta Honda CG 125 Titan, ano 1998, de cor vermelha, estacionada em frente ao local, com a chave no contato. Em determinado momento, ouviu o barulho do veículo e, ao verificar, percebeu que o autor havia subtraído a moto e fugido em rumo ignorado. A vítima afirmou ainda ter reconhecido o autor do furto.

Com base nas informações repassadas, os policiais iniciaram diligências e, durante patrulhamento pela Rua João Ribeiro, no bairro Jardim das Paineiras, localizaram o suspeito em frente a um imóvel, ao lado da motocicleta, que estava estacionada no local. Durante a abordagem, ele alegou que teria pegado o veículo emprestado, mas não conseguiu informar quem seria o suposto proprietário.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido no compartimento de segurança da viatura até a Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi apresentada para as providências legais cabíveis.

Segundo a polícia, o suspeito não apresentava lesões aparentes no exame externo, e seus direitos constitucionais foram preservados durante todo o procedimento.