Paranaíba

FORAGIDO

Tentativa de fuga termina com prisão de homem procurado pela Justiça

Condutor de motocicleta foi abordado pela PM no bairro de Lourdes e encaminhado à delegacia

Leonardo Guimarães

Diante da situação, os policiais iniciaram acompanhamento tático e conseguiram realizar a abordagem - Foto/Arquivo
Uma equipe da Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão em aberto durante patrulhamento no bairro de Lourdes, durante a manhã de terça-feira (8). A abordagem ocorreu após dois ocupantes de uma motocicleta demonstrarem atitude suspeita ao mudarem repentinamente o sentido de direção ao perceberem a aproximação da viatura.

Diante da situação, os policiais iniciaram acompanhamento tático e conseguiram realizar a abordagem na Rua Maria Marlene de Souza, em frente a um imóvel residencial. Durante a checagem dos dados, foi constatado que o condutor da motocicleta possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.

O passageiro foi liberado no local, já que não havia qualquer pendência judicial em seu desfavor. Já o condutor recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais.

Ainda conforme a Polícia Militar, foram adotados os procedimentos administrativos de trânsito, uma vez que o condutor não possuía habilitação e o passageiro estava sem capacete no momento anterior à abordagem. Além disso, a motocicleta apresentava pneus dianteiro e traseiro em más condições de uso, motivo pelo qual o veículo foi recolhido.

O homem preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil no compartimento de segurança da viatura, sem o uso de algemas, pois se mostrou cooperativo durante toda a ação. Ele foi entregue à autoridade policial sem apresentar lesões aparentes.

