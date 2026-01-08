Tentativa de fuga termina com prisão de homem procurado pela Justiça

Uma equipe da Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão em aberto durante patrulhamento no bairro de Lourdes, durante a manhã de terça-feira (8). A abordagem ocorreu após dois ocupantes de uma motocicleta demonstrarem atitude suspeita ao mudarem repentinamente o sentido de direção ao perceberem a aproximação da viatura.

Diante da situação, os policiais iniciaram acompanhamento tático e conseguiram realizar a abordagem na Rua Maria Marlene de Souza, em frente a um imóvel residencial. Durante a checagem dos dados, foi constatado que o condutor da motocicleta possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.

O passageiro foi liberado no local, já que não havia qualquer pendência judicial em seu desfavor. Já o condutor recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais.

Ainda conforme a Polícia Militar, foram adotados os procedimentos administrativos de trânsito, uma vez que o condutor não possuía habilitação e o passageiro estava sem capacete no momento anterior à abordagem. Além disso, a motocicleta apresentava pneus dianteiro e traseiro em más condições de uso, motivo pelo qual o veículo foi recolhido.

O homem preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil no compartimento de segurança da viatura, sem o uso de algemas, pois se mostrou cooperativo durante toda a ação. Ele foi entregue à autoridade policial sem apresentar lesões aparentes.