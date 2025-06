Trabalhadores encerram paralisação após acordo que garante novos direitos

Os trabalhadores da empresa Opus Construtech voltaram às atividades na manhã desta quinta-feira (5), em Inocência, após acordo que garantiu melhorias trabalhistas. O movimento de paralisação de cerca de 250 operários durou menos de 24 horas e foi intermediado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil Pesada (Sintiespav), Nivaldo da Silva Moreira.

“O assunto foi resolvido com final feliz”, afirmou o presidente do Sintiespav, ao informar que os trabalhadores voltaram às atividades por volta de 9h da manhã. A assessoria de imprensa da Arauco, através de nota, confirmou que o movimento, iniciado na manhã de ontem, foi encerrado de forma pacífica.

Quase 300 homens trabalham nas obras do Residencial Onça Pintada, que está sendo construído na rodovia MS-320, distante 5 km do centro de Inocência, para abrigar trabalhadores do Projeto Sucuriú, desenvolvido pela empresa chilena Arauco, que está construindo no município uma das maiores fábricas de celulose do mundo.

O sindicalista enumerou que, com o acordo, os trabalhadores da Opus terão direito a garantias que não estavam sendo oferecidas, como: pagamento de 70% de acréscimo nas horas extras; pagamento antecipado de auxílios para facilitar o retorno temporário dos trabalhadores às suas famílias, quando tiverem oportunidade de passar um tempo prolongado com a família.