Tragédia em Paranaíba: criança morre ao ser atingida por bicicleta elétrica guiada por adolescente

Uma fatalidade ocorrida na tarde de ontem reforça a necessidade de regulamentação do uso de bicicletas elétricas. Uma criança de 3 anos e 11 meses morreu na tarde de sábado (26) após ser atingida por uma bicicleta elétrica conduzida por uma adolescente de 14 anos.

A tragédia aconteceu por volta das 17h40, no bairro Jardim Karina, quando a criança tentava atravessar a rua durante uma confraternização familiar. Segundo relato da condutora, o impacto ocorreu quando o joelho esquerdo dela atingiu a criança, que caiu e sofreu um traumatismo craniano.

A menina foi socorrida imediatamente pelos familiares e levada à Santa Casa de Paranaíba, mas chegou ao hospital sem vida. Foram realizados todos os procedimentos de reanimação, porém, infelizmente, a criança já estava em óbito, informou a delegada Eva Maira, que estava de plantão.