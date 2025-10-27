Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

DOR E ALERTA

Tragédia em Paranaíba: criança morre ao ser atingida por bicicleta elétrica guiada por adolescente

Acidente ocorreu durante confraternização familiar no bairro Jardim Karina; delegada reforça necessidade de regulamentar o uso desses veículos por menores.

Roberto Chamorro

Bicicletas elétricas têm se popularizado em várias cidades, mas o uso por menores de idade preocupa autoridades e especialistas em segurança viária.
Uma fatalidade ocorrida na tarde de ontem reforça a necessidade de regulamentação do uso de bicicletas elétricas. Uma criança de 3 anos e 11 meses morreu na tarde de sábado (26) após ser atingida por uma bicicleta elétrica conduzida por uma adolescente de 14 anos.

A tragédia aconteceu por volta das 17h40, no bairro Jardim Karina, quando a criança tentava atravessar a rua durante uma confraternização familiar. Segundo relato da condutora, o impacto ocorreu quando o joelho esquerdo dela atingiu a criança, que caiu e sofreu um traumatismo craniano.

A menina foi socorrida imediatamente pelos familiares e levada à Santa Casa de Paranaíba, mas chegou ao hospital sem vida. Foram realizados todos os procedimentos de reanimação, porém, infelizmente, a criança já estava em óbito, informou a delegada Eva Maira, que estava de plantão.

A adolescente pilotava a bicicleta elétrica acompanhada dos irmãos, de 8 e 10 anos, e de um amigo, também de 8. Ela chamou a mãe, que acionou a Polícia Militar e acompanhou a filha até a delegacia. A bicicleta elétrica foi apreendida, e a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do caso.

Em entrevista ao site Paranaíba Notícias, a delegada fez um alerta sobre o uso irregular de bicicletas e motos elétricas por menores de idade. “Apesar de a legislação ainda não considerar a bicicleta elétrica como veículo automotor, é urgente uma regulamentação para evitar tragédias como essa”, afirmou.

Ela destacou ainda que os pais são responsáveis pelos filhos e devem avaliar os riscos antes de permitir o uso desses veículos.

