Início Paranaíba

POLÍCIA

Três moradores de Paranaíba caem em golpes de estelionatários

Vítimas perderam valores que somam mais de R$ 16 mil após criminosos se passarem por prestador de serviços, advogado e gerente bancário.

Roberto Chamorro

Polícia Civil orienta vítimas de estelionato a acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central.

A  Delegacia de Polícia Civil em Paranaíba registrou  três casos de estelionato. As vítimas — dois homens e uma mulher — foram enganadas por golpistas que se passaram por prestador de serviços, advogado e gerente bancário. Os criminosos entraram em contato por ligações telefônicas e aplicativos de mensagens, convencendo as pessoas a realizar transferências e pagamentos que resultaram em prejuízos significativos.

No primeiro caso, uma mulher de 31 anos, moradora da região central, transferiu R$ 600 após receber mensagem de um suposto prestador de serviços de marketing. O golpista alegou problemas em sua conta bancária e pediu que o PIX fosse feito em nome de terceiros.

Já um homem de 48 anos foi induzido a transferir R$ 16 mil a um indivíduo que se passou por seu advogado, alegando despesas na Receita Federal.

O terceiro golpe envolveu um homem de 34 anos, que recebeu mensagens de um suposto gerente do banco Santander. O criminoso enviou boletos falsos referentes a um processo inexistente de busca e apreensão, levando a vítima ao pagamento indevido.

As vítimas compareceram à delegacia e foram orientadas pela Polícia Civil a acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), do Banco Central, como tentativa de reaver os valores. A instituição reforça a importância de desconfiar de pedidos urgentes de dinheiro e sempre confirmar informações diretamente com os verdadeiros prestadores de serviços.

A Polícia Civil de Paranaíba segue investigando os casos e alerta a população para redobrar a atenção a fim de evitar novos golpes.

