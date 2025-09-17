Três moradores de Paranaíba caem em golpes de estelionatários

A Delegacia de Polícia Civil em Paranaíba registrou três casos de estelionato. As vítimas — dois homens e uma mulher — foram enganadas por golpistas que se passaram por prestador de serviços, advogado e gerente bancário. Os criminosos entraram em contato por ligações telefônicas e aplicativos de mensagens, convencendo as pessoas a realizar transferências e pagamentos que resultaram em prejuízos significativos.
No primeiro caso, uma mulher de 31 anos, moradora da região central, transferiu R$ 600 após receber mensagem de um suposto prestador de serviços de marketing. O golpista alegou problemas em sua conta bancária e pediu que o PIX fosse feito em nome de terceiros.
Já um homem de 48 anos foi induzido a transferir R$ 16 mil a um indivíduo que se passou por seu advogado, alegando despesas na Receita Federal.
O terceiro golpe envolveu um homem de 34 anos, que recebeu mensagens de um suposto gerente do banco Santander. O criminoso enviou boletos falsos referentes a um processo inexistente de busca e apreensão, levando a vítima ao pagamento indevido.
As vítimas compareceram à delegacia e foram orientadas pela Polícia Civil a acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), do Banco Central, como tentativa de reaver os valores. A instituição reforça a importância de desconfiar de pedidos urgentes de dinheiro e sempre confirmar informações diretamente com os verdadeiros prestadores de serviços.
A Polícia Civil de Paranaíba segue investigando os casos e alerta a população para redobrar a atenção a fim de evitar novos golpes.