Três moradores de Paranaíba caem em golpes de estelionatários

A Delegacia de Polícia Civil em Paranaíba registrou três casos de estelionato. As vítimas — dois homens e uma mulher — foram enganadas por golpistas que se passaram por prestador de serviços, advogado e gerente bancário. Os criminosos entraram em contato por ligações telefônicas e aplicativos de mensagens, convencendo as pessoas a realizar transferências e pagamentos que resultaram em prejuízos significativos.

No primeiro caso, uma mulher de 31 anos, moradora da região central, transferiu R$ 600 após receber mensagem de um suposto prestador de serviços de marketing. O golpista alegou problemas em sua conta bancária e pediu que o PIX fosse feito em nome de terceiros.

Já um homem de 48 anos foi induzido a transferir R$ 16 mil a um indivíduo que se passou por seu advogado, alegando despesas na Receita Federal.