Três ocorrências de vias de fato envolvendo casais são registradas no fim de semana

O plantão policial registrou três ocorrências distintas de vias de fato com violência doméstica ao longo do fim de semana. Em dois casos, as partes envolvidas estavam em estado de embriaguez, segundo informações repassadas pelas equipes que atenderam as ocorrências.

Mulher é ferida com golpe de faca no Assentamento Serra

O primeiro caso ocorreu por volta da meia-noite de sábado, no Assentamento Serra, distrito de São João do Aporé. A Polícia Militar localizou a vítima, uma mulher de 27 anos, já hospitalizada no Pronto Atendimento Municipal de Cassilândia, com ferimento causado por golpe de faca.

Segundo relato da vítima, após uma discussão, o companheiro, de 30 anos, a teria agredido e ainda danificado sua motocicleta. Já o homem afirmou que a mulher teria tentado esfaqueá-lo durante uma crise de ciúmes e que, ao se defender, a faca acabou atingindo o rosto dela.

Ele admitiu também que utilizou uma marreta para danificar a motocicleta. Como a localidade pertence à área de atuação do 13º BPMMS, uma equipe fez o deslocamento para conduzir o casal até a Delegacia de Polícia Civil.

Jovem pede ajuda após ser agredida no Ipê Branco

A segunda ocorrência foi registrada na manhã de domingo, por volta das 9h30, em uma rua do bairro Ipê Branco. Durante patrulhamento, a equipe da Força Tática foi acionada por uma mulher de 22 anos, que pediu socorro no portão da residência.