Três ocorrências de vias de fato envolvendo casais são registradas no fim de semana

O plantão policial registrou três ocorrências distintas de vias de fato com violência doméstica ao longo do fim de semana. Em dois casos, as partes envolvidas estavam em estado de embriaguez, segundo informações repassadas pelas equipes que atenderam as ocorrências.
Mulher é ferida com golpe de faca no Assentamento Serra
O primeiro caso ocorreu por volta da meia-noite de sábado, no Assentamento Serra, distrito de São João do Aporé. A Polícia Militar localizou a vítima, uma mulher de 27 anos, já hospitalizada no Pronto Atendimento Municipal de Cassilândia, com ferimento causado por golpe de faca.
Segundo relato da vítima, após uma discussão, o companheiro, de 30 anos, a teria agredido e ainda danificado sua motocicleta. Já o homem afirmou que a mulher teria tentado esfaqueá-lo durante uma crise de ciúmes e que, ao se defender, a faca acabou atingindo o rosto dela.
Ele admitiu também que utilizou uma marreta para danificar a motocicleta. Como a localidade pertence à área de atuação do 13º BPMMS, uma equipe fez o deslocamento para conduzir o casal até a Delegacia de Polícia Civil.
Jovem pede ajuda após ser agredida no Ipê Branco
A segunda ocorrência foi registrada na manhã de domingo, por volta das 9h30, em uma rua do bairro Ipê Branco. Durante patrulhamento, a equipe da Força Tática foi acionada por uma mulher de 22 anos, que pediu socorro no portão da residência.
Ela contou que o companheiro, de 37 anos, chegou do trabalho na noite anterior e passou a consumir bebida alcoólica. Na manhã seguinte, iniciou uma discussão acusando a mulher de traição. Durante o desentendimento, o homem quebrou o celular da vítima, ao arremessá-lo no chão.
A mulher reagiu empurrando o homem e arranhando seu rosto. Em seguida, ele teria usado uma camiseta para desferir golpes contra ela. Ambos foram conduzidos para registro da ocorrência.
Discussão com consumo de álcool mobiliza polícia na Rua Limeira
O terceiro caso aconteceu no início da noite de domingo, na Rua Limeira. Segundo a polícia, o casal havia feito ingestão de bebida alcoólica ainda pela manhã. O homem, de 43 anos, relatou que a mulher, de 23 anos, caiu no chão ao brincar com o filho de seis anos.
Ainda conforme relato, a mulher, alterada, tentou atribuir a culpa da queda à criança e tentou agredi-la, momento em que o homem interveio. Houve empurra-empurra e a mulher começou a gritar por socorro. Para evitar um confronto maior, o homem saiu da residência e aguardou a chegada da polícia do lado de fora.
No local, a equipe encontrou a mulher chorando e em visível estado de embriaguez. Ela afirmou que havia passado a tarde no parque aquático municipal com o companheiro e os dois filhos, de seis anos e dois anos e quatro meses. A mulher pediu aos policiais que não prendessem o autor.
As três ocorrências reforçam a preocupação das autoridades com a violência doméstica associada ao consumo de álcool e mostram a importância das denúncias para a atuação rápida da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.