Início Paranaíba

EDUCAÇÃO

UEMS abre inscrições para dois processos seletivos do vestibular 2026

Universidade oferece oportunidade para ingresso em instituição pública e gratuita; gerente local destaca os detalhes

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Paranaíba - Foto/Arquivo RCN67
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Paranaíba - Foto/Arquivo RCN67

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com dois processos seletivos abertos para o vestibular 2026. As inscrições visam oferecer oportunidades a estudantes interessados em ingressar em uma instituição pública, gratuita e de qualidade.

De acordo com a gerente local da UEMS, Sheila Vila Rosa, em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, os processos seletivos atendem diferentes perfis de candidatos e fazem parte da estratégia da universidade para democratizar o acesso ao ensino superior. “É uma grande oportunidade para quem busca uma formação acadêmica sólida em uma universidade pública, com cursos de excelência e infraestrutura de qualidade”, afirmou.

Sheila também destacou que os interessados devem ficar atentos aos prazos e às exigências de cada modalidade de seleção, já que ambos os editais estão disponíveis no site oficial da instituição. Ouça:

