Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

EDUCAÇÃO

UEMS anuncia construção de Restaurante Universitário em Paranaíba

Segundo a administração da universidade, a implantação dos Restaurantes Universitários representa um passo importante na ampliação da infraestrutura estudantil e no fortalecimento das políticas de permanência acadêmica

Leonardo Guimarães

Projeto integra investimento de mais de R$ 8,5 milhões para implantação de quatro unidades no Estado - Foto/Arquivo
Projeto integra investimento de mais de R$ 8,5 milhões para implantação de quatro unidades no Estado - Foto/Arquivo

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) anunciou a construção de quatro Restaurantes Universitários (RUs) com investimento total superior a R$ 8,5 milhões. As novas estruturas serão instaladas nas unidades de Paranaíba, Dourados, Campo Grande e Aquidauana, ampliando o acesso dos acadêmicos a alimentação subsidiada e de qualidade.

Em Paranaíba, o projeto avança com a etapa de licitação já em andamento. O reitor da UEMS, Laércio Carvalho, encaminhou ao prefeito Maycol Queiroz (PSDB) uma cópia do edital referente à construção da unidade local, agradecendo pela doação do terreno onde o restaurante será edificado — área localizada ao lado do campus universitário.

O investimento, no valor de R$ 8.581.936,00 (oito milhões, quinhentos e oitenta e um mil e novecentos e trinta e seis reais), é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Bancada Federal de Mato Grosso do Sul e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Segundo a administração da universidade, a implantação dos Restaurantes Universitários representa um passo importante na ampliação da infraestrutura estudantil e no fortalecimento das políticas de permanência acadêmica. Com a iniciativa, a UEMS busca garantir melhores condições de alimentação e convivência aos seus estudantes, contribuindo para a qualidade de vida e o desempenho acadêmico nas diferentes unidades.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos