UEMS anuncia construção de Restaurante Universitário em Paranaíba

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) anunciou a construção de quatro Restaurantes Universitários (RUs) com investimento total superior a R$ 8,5 milhões. As novas estruturas serão instaladas nas unidades de Paranaíba, Dourados, Campo Grande e Aquidauana, ampliando o acesso dos acadêmicos a alimentação subsidiada e de qualidade.

Em Paranaíba, o projeto avança com a etapa de licitação já em andamento. O reitor da UEMS, Laércio Carvalho, encaminhou ao prefeito Maycol Queiroz (PSDB) uma cópia do edital referente à construção da unidade local, agradecendo pela doação do terreno onde o restaurante será edificado — área localizada ao lado do campus universitário.

O investimento, no valor de R$ 8.581.936,00 (oito milhões, quinhentos e oitenta e um mil e novecentos e trinta e seis reais), é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Bancada Federal de Mato Grosso do Sul e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Segundo a administração da universidade, a implantação dos Restaurantes Universitários representa um passo importante na ampliação da infraestrutura estudantil e no fortalecimento das políticas de permanência acadêmica. Com a iniciativa, a UEMS busca garantir melhores condições de alimentação e convivência aos seus estudantes, contribuindo para a qualidade de vida e o desempenho acadêmico nas diferentes unidades.