UFMS realizará Semana de Arrecadação de Lixo Eletrônico em Paranaíba

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Paranaíba, participa entre os dias 11 e 15 de agosto da Semana de Arrecadação do Lixo Eletrônico, que será realizada em todos os campus da instituição. É uma iniciativa aberta à participação das comunidades interna e externa, e, visa incentivar o descarte correto e a reutilização de equipamentos eletrônicos, contribuindo para a sustentabilidade e a conscientização ambiental. Ação acontecerá no estacionamento da universidade.

Durante o evento serão recebidos diversos tipos de resíduos eletrônicos, funcionais ou não. Entre os itens que podem ser levados para o ponto de coleta estão celulares, notebooks, tablets, desktops, monitores e impressoras. Uma lista completa dos materiais aceitos e não aceitos será divulgada nos canais oficiais do campus. Entre os itens não recolhidos estão baterias automotivas e televisores de tubo.

A programação conta ainda com a emissão de certificados para os participantes, além da possibilidade de os estudantes se envolverem em atividades complementares como talk shows sobre sustentabilidade, panfletagens educativas, produção de vídeos institucionais e apoio logístico na organização dos itens arrecadados. O local da coleta será monitorado por escalas organizadas, garantindo segurança e orientação durante todo o evento.