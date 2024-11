Unidades de Saúde terão atendimento estendido para vacinação

Motorista embriagado arrasta motocicleta após colisão no Santo Antônio

Na noite de sexta-feira (8) um motorista em estado de embriaguez colidiu com uma motocicleta e arrastou o veículo por vários metros no bairro Santo Antônio, em Paranaíba. O acidente ocorreu por volta das 19h20, no cruzamento da rua Francisco de Freitas Silveira com a rua Bruno Mariano de Faria. Segundo boletim de ocorrência, o […]